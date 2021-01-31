Dünyanın kablosuna “Made in Türkiye” imzası

Hes Kablo Genel Müdürü Levent Yılmaz, dünyanın farklı noktalarına 97 milyon dolarlık enerji ve haberleşme kablosu gönderdiklerini belirtti. Yaklaşık 250 bin metrekare alandaki fabrikada 1075 kişinin çalıştığını kaydeden Yılmaz, ABD, Avrupa, Ortadoğu, Afrika ve Çin gibi yerlere kablo gönderildiğini ve dünyada kablo üretimine önemli katkı sağlandığını ifade etti. İSO 500 listesinde 108. sırada yer aldıklarına değinen Yılmaz, 2004’ten bu yana 16 yıldır üst üste Türkiye’nin lider kablo üreticisi konumunda olduklarını anımsattı.

140 ülkeye ihracat yapıyor

Fabrikanın üretim rakamlarından bahseden Yılmaz, şu bilgileri verdi: “Geçen sene 2,3 milyar lira cirosu olan fabrikamızda, 140 ülkeye ihracat yaparak, farklı türden kabloları üreterek yatırımlarımıza devam ediyoruz. Amacımız çevre ve insan sağlığına uygun kaliteli, ucuz ürünleri piyasaya sürmek. Hes Kablonun ürün yelpazesi içinde yaklaşık 15 bin çeşit var. Şu an aktif olan 4 bin kabloyu üretiyoruz. Yıllık yaklaşık 500 bin kilometre civarında bir kablo üretimimiz var. Kablo üretimimizle dünyayı 12 kere dolaşıyoruz. Bu, kablonun kalınlığı ve inceliğine göre değişen bir rakam ama 55 bin ton civarında bakır ve alüminyum metali işleyen bir tesisiz.”