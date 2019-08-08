Dünyanın ilk tam elektrikli römorkörünü Türkiye yaptı

BMA Teknoloji Ar-Ge Müdürü Akın Artın "Özkaynaklarımızla hayata geçirdiğimiz çözümleri daha da geliştirmek üzere araştırma ve geliştirme faaliyetlerine odaklanmaktayız. Deniz taşıtlarında elektriğin payı çok hızlı bir şekilde artıyor. Özellikle yakıt tasarrufu sağlayacak, karbon salınımı azaltacak çözümler Avrupa'da çok ilgi görüyor. Global firmalarla rekabet edebilmek adına Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde 10 bin metrekare alana kurulu, yüksek teknolojiye sahip tesisimizde Ar-Ge çözümlerimizi denediğimiz bir test alanı kurduk. Burada gemilere sağladığımız sistemleri en ince noktasına kadar test etme fırsatı buluyoruz" dedi.

Akın Artın konuşmasını şöyle sürdürdü: "BMA olarak Ar-Ge faaliyetlerini dünya pazarlarında tercih edilen, satılabilen sistemler geliştirmek olarak görüyoruz. Çalışmalarımızın meyvelerini de kazandığımız projelerle almaya başladık. Şu an Tuzla'da tasarımı Navtek A.Ş. tarafından yapılan dünyanın ilk tam elektrikli römorkörünün tüm elektrik, otomasyon ve sevk sistemleri BMA tarafından, BMA'ya özgü çözümlerle sağlanıyor. Geminin ihtiyacı olan tüm enerji 1.5 MWh kapasitesindeki bataryalardan elde ediliyor."