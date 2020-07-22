Dünyanın ilk 'kesilemez' maddesi geliştirildi

İngiltere Durham Üniversitesi ve Almanya Fraunhofer Enstitüsü ortaklığında gerçekleştirilen bir çalışma sonucu bilim insanları, dünyanın ilk kesilemez maddesini üretmeyi başardı. 'Proteus' adı verilen yeni maddenin matkap ve benzeri kesici aletle kesilmenin neredeyse imkansız olduğu belirtildi.

Yeni ürünün güvenlik sektöründe birçok farklı alanda kullanılabileceğini söyleyen araştırmacılar, bisiklet kilitleri ve hafif zırhların yanı sıra kesici aletler kullanan kişiler için de koruyucu ekipman potansiyeli olduğunu kaydetti.