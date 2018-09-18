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Dünyanın ilk hidrojen enerjili treni hizmete başladı

Alstom tarafından, dünyanın ilk hidrojen yakıt hücreli treninin Almanya'da hizmete girdiği bildirildi.

18 Eylül 2018 Salı 09:50
Dünyanın ilk hidrojen enerjili treni hizmete başladı

Şirketten yapılan açıklamada, "Coradia iLint" adı verilen trenin  saatte 140 kilometre hıza çıkabildiği ve Almanya'nın Aşağı Saksonya bölgesindeki  100 kilometrelik bölgeye hizmet vereceği belirtildi.

Avrupa'daki yolculuğuna başlayan trenin orta vadede seri üretiminin  yapılacağı, değeri 81 milyon avro olan 14 hidrojen yakıtlı trenin de devreye  alınmasının planlandığı ifade edildi.

İhtiyaç duyulan hidrojen yakıtının, trenin işletme güzergahındaki  Bremervörde istasyonunda gaz şeklinde muhafaza edildiği belirtilen açıklamada,  yeni ulaşım aracının en büyük özelliğinin düşük ses kirliliği ve sıfır emisyon  olduğu kaydedildi.

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 09:50
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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