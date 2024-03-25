Dünyanın ilk engelli ralli kadın pilotu özel ödülü kazandı!

Marmaris ve çevresinde gerçekleşen yarış, Cuma günü özel seyirci etabıyla başladı ve 10 özel etapta mücadele edildi. Marmaris’in eşsiz doğasında ve zorlu yollarda gerçekleşen Remed Assistance özel etabında yarışçılar zor anlar yaşadı. Yeşilin ve mavinin buluştuğu 16,90 km uzunluğundaki etabın birinciliğini Castrol Ford Team Türkiye'den Ali Türkkan-Burak Erdener aldı. İkinci sırayı GP Garage My Team takımından Ümit Can Ozdemir-Kutay Ertuğrul elde etti. Sezon takviminde yer alan rallilerde farklı kategorilerde lider olan isimlere verilen Remed Assistance özel ödülünün bu sefer ki kazananı Sınıf 5 birincisi Hypco Neo Motorspor adına Onur Vatansever ile yarışan Dünyanın ilk engelli ralli kadın pilotu Kübra Denizci Keskin oldu.

Dereceye giren pilotların özel ödüllerini Remed Assistance CMO’su Hikmet Nakilcioğlu takdim etti. Marmaris Rallisi'ni değerlendiren Nakilcioğlu: “Türkiye Ralli Şampiyonası yeni sezonun ilk iki yarışında izleyenleri mest etti. Önce -20 derece hava sıcaklığında gerçekleşen Sarıkamış Rallisi ve sonra 20 derece hava sıcaklığında yapılan Marmaris Rallisi, sporcuların etaplarda zorlu koşullara karşı çok iyi mücadele ettiğini bizlere gösterdi. Özellikle Marmara Rallisi güzel anlara tanıklık etti. #ÇevreİçinStartAl mottosuyla yapılan tohum saçımı ve fidan ekimi etkinliklerinin yanı sıra, etaplarda yapılan çöp toplama ve farkındalığı artırıcı aktiviteler organizasyonu yapıldı. Ülkemiz adına dünya markası olan Volkan Işık ve Dünya Ralli Şampiyonası’nda yarış kazanan ilk kadın copilot olan Fabrizia Pons ralliye ayrı bir heyecan kattı. Hem Remed Assistance özel etabında hem de diğer etaplarda kazalar meydana geldi. Çekici ve ambulans ekiplerimizle yer aldığımız rallide profesyonel bir şekilde yarışın güvenliğini sağlayarak gerek yarışçıların gerek otomobillerin ihtiyaçlarını sorunsuz bir karşılayan ekiplerimize teşekkür ediyorum. Yarış öncesinde, süresince ve sonrasında bütün görevlilerin güvenliğini ve sorumluluğunu almak ve böyle bir organizasyonda ülke sporuna destek vermekten dolayı mutluyuz. Marmaris Rallisinde dereceye giren tüm yarışçıları tebrik ediyorum. Bu harika organizasyona katkı sağlayan TOSFED yetkililerine, Ege Otomobil Sporları Kulübüne ve tüm sponsorlara teşekkür ederim." dedi.

Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası’nda heyecan Ege’nin bir başka incisi Bodrum’da yaşanacak. Sezonun üçüncü ayağı Rally Bodrum, Karya Otomobil Spor Kulübü (KAROSK) tarafından 26-28 Nisan tarihlerinde organize edilecek.