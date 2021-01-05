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Dünya Dünyanın ‘gözüne perde indi’
Dünya

Dünyanın ‘gözüne perde indi’

Arap Yarımadası'nın güneybatısındaki Yemen'den gelen bir görüntü iç savaşa sessiz kalan dünyayı adeta sarstı.

Yeniakit Publisher
2021-01-05 12:20:00 -
Dünyanın ‘gözüne perde indi’

Yemen'de iç savaş beraberinde açlık ve sefaleti de getirdi. Yemen'de açlık, çocukları da derinden etkiliyor.  Başkent Sana'daki bir hastane yatağında yatan Feyd Samim de bu açlığın en büyük göstergelerinden biri hâline geldi. Hastaneye götürülene kadar hayatını kaybetmemesi bile şans olarak görülen 7 yaşındaki kötürüm çocuk, yalnızca yaşı kadar kiloya sahip. 7 yaşındaki Feyd Samim, açlıktan 7 kiloya düştü.

Sana'nın 170 kilometre kuzeyindeki Cevf kentinden gelen aile, 2015'ten bu yana iç savaşın sürdüğü ülkedeki sayısız denetleme noktalarından ve hasarlı yollardan geçmek durumunda kaldı.

Sabin Hastanesi doktorlarından Raci Muhammed, "Geldiğinde neredeyse ölmüştü ama Allah'a şükür gerekeni yapabildik ve iyileşmeye başladı. Ciddi yetersiz beslenme ve serebral palsiden muzdarip" ifadeleriyle hastasını anlattı.

Beslenmekte zorlanan aileyse, Feyd Samim'in tedavisi için bağışlara ve dış yardımlara umut bağlamış durumda. İç savaşta altıncı yılını doldurmak üzere olan ülkenin yüzde 80'inin de yardımlara muhtaç olduğu düşünülürse konjonktür pek iç açıcı değil. Birleşmiş Milletler'e göre, dünyanın en büyük insani krizi Yemen'de yaşanıyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun İran destekli Husilerle sürdürdüğü iç savaş 100 binden fazla insan ölümüne neden olurken, yaklaşık 30 milyon kişinin yaşadığı ülke hâlâ siyasi birliğini sağlayabilmiş değil.

 

 

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Yorumlar

osman

Iran devletinin basi batil sia veka münafik salman ALLAH sizin belanizi versin, bize helak olusunuzu göstersin, yemende ki bu durumdan sia akidesi ve vahabi-selefi akidesi sorumludur, ikiside lanetlenmis kavimdir
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her türlü iranı suçluyorsuz doğru olarak ama irandaki birinci etnik ırk domuz 50 milyon türkün sebeb olmasını söylemiyorsuz
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