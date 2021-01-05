Dünyanın gözü oraya kilitlendi! Katar Emiri'nin uçağı indi

Kuveyt ve ABD arabuluculuğunda Suudi Arabistan ile Katar arasında ilişkilerin normalleştirilmesi için yürütülen görüşmelerde anlaşma sağlandı. İki ülke arasında kara, deniz ve hava sınırları tekrar açıldı.

Tüm Körfez ülkeleri ambargoyu kaldırdı

Türkiye, Körfez'deki normalleşmeyi memnuniyetle karşılarken, diğer Arap ülkelerinin de benzer kararları alması ve Katar'a uyguladıkları ambargoyu kaldırması bekleniyordu. Kuveyt'ten gelen son dakika açıklamasında, Körfez ülkelerinin 3 yıldır Katar'a uyguladığı ambargonun resmen kaldırıldığı duyuruldu.

Katar Emiri Suudi Arabistan'da

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Körfez'deki normalleşme anlaşması sonrası, 41. Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'ne katılmak üzere Suudi Arabistan'a indi. Katar Emiri'ni Veliaht Prens Muhammed bin Selman karşıladı.