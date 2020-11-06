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Dünya Dünyanın gözü Nevada’da
Dünya

Dünyanın gözü Nevada’da

Biden’in 264 delegeye ulaştığı ABD’deki seçimde 6 delegeli Nevada eyaleti hem Demokratlar, hem de Cumhuriyetçiler için kilit oldu.

Yeniakit Publisher
2020-11-06 20:55:00 -
Dünyanın gözü Nevada’da

Dünyanın sonucunu merakla beklediği ABD seçimlerinde Demoktrat aday Joe Biden 264 delegeye ulaşarak yarışta bir adım öne geçerken, Trump, mahkeme kapılarını aşındırmaya başladı. Michigan eyaletini alarak önemli bir avantaj elde eden Biden, Nevada’da 8 bin oy farkını korursa başkan olacak. Önceki gece yaşanan gerginlikler nedeniyle Nevada’da ara verilen oy sayımı dün yeniden başlarken Trump, bu eyalette 8 bin farkı kapatıp ipi göğüsleyip, yarışta önde götürdüğü Pensilvanya (20 delege), Georgia (16) ve Kuzey Carolina’yi (15) da alırsa koltuğunu koruyacak.

Trump, mahkemeye gitti

Oyların büyük kısmının sayıldığı ABD’de delege sayısını 264’e yükselten Biden, seçimi kazanan taraf olacaklarını belirtti. Mevcut delege sayısı 214 olan Trump ise, seçimde usulsüzlük olduğunu iddia ederek mahkemeye başvuracaklarını ifade ederken, ekibi harekete geçti. Trump’ın avukatları Wisconsin eyaletinde “bazı bölgelerde tutarsızlıklar” olduğu gerekçesiyle oyların tekrar sayılması için resmi başvuruda bulunacaklarını söyledi. Michigan’da da oy sayımının durdurulması talebiyle mahkemeye gidildi. Trump’ın ekibi seçimlerde kritik eyalet olan Pensilvanya’da da iki dava başlattı. Kampanya yetkilileri, “anlamlı bir şeffaflık sağlanana” kadar oy sayımının durdurulmasını istedi. Trump da Twitter’dan “Oy sayımını durdurun” çağrısı yaparken, ekbinin oy farkının az olduğu Nevada’da oy sayımının durması için dava açtığı açıklandı.

Sonuçlar bugün açıklanabilir

Sonuçların bu gece açıklanmasının beklendiği Amerika’da seçim kurulu sonuçları ilan etse de mahkemelerin nasıl bir karar vereceği tartışma konusu. ABD’de oy farkının yüzde 1’in altında olduğu yerlerde itirazlar kabul ediliyor.

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