UEFA Avrupa Ligi’nde üçüncü hafta maçları tamamlandı! İşte gecenin sonuçları
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftası, oynanan 18 maçla tamamlandı. Beşiktaş, İngiliz ekibi Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı. Milli futbolcu Zeki Çelik'in gol attığı maçta Juventus-Rennes karşılaşması da 2-2 bitti.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının lig aşamasında, 18 karşılaşma oynandı.
Organizasyonda mücadele eden tek Türk temsilcisi Beşiktaş, evinde 10 kişi tamamladığı karşılaşmada, İngiliz ekibi Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı.
İtalyan ekibi Juventus, sahasında Fransa'nın Rennes ekibiyle 2-2 berabere kalırken Juventus forması giyen milli futbolcu Zeki Çelik, takımının ilk golünü attı.
Alınan sonuçlar şöyle:
Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-NEC Nijmegen (Hollanda): 2-4
Ararat-Armenia (Ermenistan)-AZ Alkmaar (Hollanda): 0-4
Ferencvaros (Macaristan)-Torreense (Portekiz): 4-1
Juventus (İtalya)-Rennes (Fransa): 2-2
Lech Poznan (Polonya)-Sunderland (İngiltere): 1-1
OFI (Yunanistan)-Bayer Leverkusen (Almanya): 0-2
Sturm Graz (Avusturya)-Olimpik Marsilya (Fransa): 1-0
Union Saint-Gilloise (Belçika)-HB Sheva (İsrail): 4-0
Beşiktaş-Crystal Palace (İngiltere): 2-2
Bournemouth (İngiltere)-Milan (İtalya): 3-0
Celtic (İskoçya)-Celta Vigo (İspanya): 1-2
Hoffenheim (Almanya)-Olimpik Lyon (Fransa): 3-0
Jagiellonia (Polonya)-Anderlecht (Belçika): 0-3
Lillestrom (Norveç)-Real Sociedad (İspanya): 0-6
Celje (Slovenya)-Salzburg (Avusturya): 2-2
Olympiakos (Yunanistan)-Sparta Prag (Çekya): 1-0
Omonia (Kıbrıs Rum Kesimi)-Benfica (Portekiz): 1-4
Viktoria Plzen (Çekya)-Levski Sofya (Bulgaristan): 1-2