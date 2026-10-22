Alihan Kuriş suç örgütüne ağır darbe! Ankara merkezli operasyonda 19 şüpheli tutuklandı!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen titiz çalışmalar sonucunda, Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen dev operasyonda adli süreç tamamlandı.
Alihan Kuriş olarak bilinen yapılanmaya yönelik son operasyonda gözaltına alınanlardan 19'u tutuklandı. 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Süleymancılara yönelik son operasyonda gözaltına alınanlardan 19'u tutuklandı.
19 KİŞİ İÇİN TUTUKLAMA KARARI
Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik Ankara merkezli yürütülen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin adli işlemleri tamamlandı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 24 kişiden 19'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde; Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında; Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü faaliyetleri kapsamında 19.10.2026 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 38 şüpheliden 24'ü mevcutlu olarak Başsavcılığımızda hazır edilmiş olup, Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 24 şüpheliden 19'u hakkında tutuklama, 5'i hakkında adli kontrol tedbiri uygulanması kararı verilmiştir" denildi.
Gündem
Yemen ordusundan Husilere operasyon: 24 saatte 512 Husi mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi