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Çay tiryakilerini yakından ilgilendiren bilimsel araştırma! Yanlış içilen çay kalp krizini tetikliyor mu

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Çay tiryakilerini yakından ilgilendiren bilimsel araştırma! Yanlış içilen çay kalp krizini tetikliyor mu

Geleneksel içeceğimiz çay ile ilgili yapılan uluslararası çaptaki devasa araştırma, tıp dünyasında geniş yankı uyandırdı.

#1
Foto - Çay tiryakilerini yakından ilgilendiren bilimsel araştırma! Yanlış içilen çay kalp krizini tetikliyor mu

Journal of Internal Medicine dergisinde yayımlanan ve 485 binden fazla yetişkinin 9 yıl boyunca takip edildiği çalışmada, çay tüketim alışkanlıklarının kalp ve damar sağlığı üzerindeki kritik etkileri gözler önüne serildi.

#2
Foto - Çay tiryakilerini yakından ilgilendiren bilimsel araştırma! Yanlış içilen çay kalp krizini tetikliyor mu

Journal of Internal Medicine dergisinde yayımlanan araştırmada, Çin'de yaşayan 30-79 yaşlarındaki 485 binden fazla yetişkinin verileri incelendi. Yaklaşık 9 yıllık takip sürecinde kalp ve damar hastalıklarıyla ilişkili 14 bin 800'den fazla vaka kaydedildi.

#3
Foto - Çay tiryakilerini yakından ilgilendiren bilimsel araştırma! Yanlış içilen çay kalp krizini tetikliyor mu

Haftada en az 3 gün çay içen kişilerde, daha seyrek çay tüketenlere kıyasla damar hastalığı riski yaklaşık yüzde 11 daha düşük bulundu.

#4
Foto - Çay tiryakilerini yakından ilgilendiren bilimsel araştırma! Yanlış içilen çay kalp krizini tetikliyor mu

Ancak araştırma gözlemsel olduğu için çay içmenin bu düşüşe doğrudan neden olduğu söylenemiyor. Araştırmada siyah çay, yeşil çaya kıyasla daha fazla kalp ve damar hastalığı türünde düşük riskle ilişkilendirildi. Orta yoğunlukta demlenen çay da daha düşük riskle bağlantılı bulundu.

#5
Foto - Çay tiryakilerini yakından ilgilendiren bilimsel araştırma! Yanlış içilen çay kalp krizini tetikliyor mu

Bununla birlikte, çayını çok sıcak içtiğini bildiren kişilerde damar hastalığı riski, düzenli çay içmeyenlere göre yüzde 16 daha yüksek ölçüldü. Uzmanlar, sıcaklık bilgisinin katılımcıların kendi beyanlarına dayanması nedeniyle bu bulgunun dikkatle yorumlanması gerektiğini vurguladı.

#6
Foto - Çay tiryakilerini yakından ilgilendiren bilimsel araştırma! Yanlış içilen çay kalp krizini tetikliyor mu

GÜNDE 6-8 BARDAK ÇAY İÇİLMELİ Mİ? Araştırmada haftada en az bir kez çay içenler arasında en düşük tahmini risk, günde yaklaşık 6-8 bardak tüketim düzeyinde görüldü. Ancak araştırmacılar, bu miktarın herkes için önerilen ideal tüketim olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti. Bardak ölçülerinin standart olmaması ve tüketim bilgilerinin kişilerin beyanlarına dayanması, bulguların sınırları arasında yer alıyor. Uzmanların önerisi, çayı ağız ve boğazı yakacak kadar sıcak içmemek, mümkünse şekersiz tüketmek ve günlük kafein alımına dikkat etmek. Kalp sağlığını korumada sigara kullanmamak, fiziksel olarak aktif olmak ve dengeli beslenmek de önemini koruyor.

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