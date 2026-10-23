Çay tiryakilerini yakından ilgilendiren bilimsel araştırma! Yanlış içilen çay kalp krizini tetikliyor mu

GÜNDE 6-8 BARDAK ÇAY İÇİLMELİ Mİ? Araştırmada haftada en az bir kez çay içenler arasında en düşük tahmini risk, günde yaklaşık 6-8 bardak tüketim düzeyinde görüldü. Ancak araştırmacılar, bu miktarın herkes için önerilen ideal tüketim olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti. Bardak ölçülerinin standart olmaması ve tüketim bilgilerinin kişilerin beyanlarına dayanması, bulguların sınırları arasında yer alıyor. Uzmanların önerisi, çayı ağız ve boğazı yakacak kadar sıcak içmemek, mümkünse şekersiz tüketmek ve günlük kafein alımına dikkat etmek. Kalp sağlığını korumada sigara kullanmamak, fiziksel olarak aktif olmak ve dengeli beslenmek de önemini koruyor.