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Spor CANLI ANLATIM: Beşiktaş - Crystal Palace
Spor

CANLI ANLATIM: Beşiktaş - Crystal Palace

Yeniakit Publisher
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Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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CANLI ANLATIM: Beşiktaş - Crystal Palace

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında kendi sahasında Crystal Palace ile karşılaşıyor. Karşılaşma Beşiktaş 0 - 0 Crystal Palace skoruyla devam ediyor.

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Beşiktaş 0 - 0 Crystal Palace

7' GOL İPTAL! Mateta'nın attığı gol VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

1' Maçta ilk düdük çaldı.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Nübel, Taylan, Djalo, Ümit, Ouattara, Ndidi, Kartal, Miretti, İlhan, Trossard, Oh.

Crystal Palace: Benitez, Richards, Disasi, Canvot, Khalili, Mitchell, Wharton, Kamada, McNeil, Pino, Mateta.

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