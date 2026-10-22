CANLI ANLATIM: Beşiktaş - Crystal Palace
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında kendi sahasında Crystal Palace ile karşılaşıyor. Karşılaşma Beşiktaş 0 - 0 Crystal Palace skoruyla devam ediyor.
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Beşiktaş 0 - 0 Crystal Palace
7' GOL İPTAL! Mateta'nın attığı gol VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
1' Maçta ilk düdük çaldı.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Nübel, Taylan, Djalo, Ümit, Ouattara, Ndidi, Kartal, Miretti, İlhan, Trossard, Oh.
Crystal Palace: Benitez, Richards, Disasi, Canvot, Khalili, Mitchell, Wharton, Kamada, McNeil, Pino, Mateta.