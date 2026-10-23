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Spor UEFA Konferans Ligi’nin ikinci haftası oynanan 18 maçla tamamlandı! İşte gecenin sonuçları
Spor

UEFA Konferans Ligi’nin ikinci haftası oynanan 18 maçla tamamlandı! İşte gecenin sonuçları

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UEFA Konferans Ligi’nin ikinci haftası oynanan 18 maçla tamamlandı! İşte gecenin sonuçları

UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftası, 18 maçla tamamlandı. Organizasyonda mücadele eden tek Türk temsilcisi Trabzonspor, evinde İskoç ekibi Hearts'ı 2-0 yendi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının lig aşamasında, 18 karşılaşma oynandı.

Organizasyonda mücadele eden tek Türk temsilcisi Trabzonspor, evinde İskoç ekibi Hearts'ı 2-0 mağlup ederek puanını 6'ya çıkardı.

Trabzonspor'un gollerini 32. dakikada penaltıdan Mohamed Salah ve 58. dakikada Dju Franculino kaydetti. Sidny Lopes Cabral ise 95. dakikada kırmızı kart gördü.

Alınan sonuçlar şöyle:

Kairat (Kazakistan)-Panathinaikos (Yunanistan): 1-5

Trabzonspor-Hearts (İskoçya): 2-0

Getafe (İspanya)-Lugano (İsviçre): 2-5

Iberia (Gürcistan)-Mjallby (İsveç): 1-1

Inter Escaldes (Andorra)-Universitatea Craiova (Romanya): 1-3

Jablonec (Çekya)-Brighton (İngiltere): 0-0

Kauno Zalgiris (Litvanya)-Brann (Norveç): 1-4

Kızılyıldız (Sırbistan)-Kopenhag (Danimarka): 2-2

Nordsjaelland (Danimarka)-CSKA Sofya (Bulgaristan): 2-2

Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)-Riga (Letonya): 1-1

Aarhus (Danimarka)-Egnatia (Arnavutluk): 1-1

Ajax (Hollanda)-Atalanta (İtalya): 2-0

Borac (Bosna Hersek)-KuPS Kuopio (Finlandiya): 2-0

Braga (Portekiz)-Gent (Belçika): 2-0

Lincoln Red Imps (Cebelitarık)-Twente (Hollanda): 1-4

Midtjylland (Danimarka)-Sint-Truidense (Belçika): 0-1

Monaco (Fransa)-Freiburg (Almanya): 3-0

Thun (İsviçre)-Hajduk Split (Hırvatistan): 0-1

UEFA Avrupa Ligi’nde üçüncü hafta maçları tamamlandı! İşte gecenin sonuçları
UEFA Avrupa Ligi’nde üçüncü hafta maçları tamamlandı! İşte gecenin sonuçları

Spor

UEFA Avrupa Ligi’nde üçüncü hafta maçları tamamlandı! İşte gecenin sonuçları

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