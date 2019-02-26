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Dünyanın gözü bu zirvede! Kim Jong-un böyle geldi

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile görüşecek olan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un Vietnam'ın başkenti Hanoi'ye geldi.

26 Şubat 2019 Salı 11:30
Dünyanın gözü bu zirvede! Kim Jong-un böyle geldi

Tüm dünya ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un görüşmesine kilitlendi.

Kim Vietnam'a geldi

27-28 Şubat'ta gerçekleşecek tarihi zirve için Kuzey Kore lideri Kim Jong-un Vietnam'a geldi.

Kim Jong-un dikkat çeken koruma ordusuyla Başkent Hanoi'deki oteline geçti.

ABD Başkanı Trump'ın da bugün akşam saatlerinde Hanoi'ye gelmesi bekleniyor.

ABD-Kuzey Kore ilişkilerinin kurulması ve Kore Yarımadası'nda kalıcı ve sağlam bir barış rejiminin inşası ile ilgili konularda kapsamlı, derinlemesine ve samimi bir görüş alışverişinde bulunması bekleniyor.

(Reuters)

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 11:30
  1. Vietnam
  2. Kim Jong Un
  3. ABD
  4. Donald Trump
  5. Hanoi

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  • MahoMaho1 sa önce
    İKİNİZDE AYNISINIZ AL BİRİNİ VUR ÖTEKİNİZİ

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