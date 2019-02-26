Dünyanın gözü bu zirvede! Kim Jong-un böyle geldi

Tüm dünya ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un görüşmesine kilitlendi.

Kim Vietnam'a geldi

27-28 Şubat'ta gerçekleşecek tarihi zirve için Kuzey Kore lideri Kim Jong-un Vietnam'a geldi.

Kim Jong-un dikkat çeken koruma ordusuyla Başkent Hanoi'deki oteline geçti.

ABD Başkanı Trump'ın da bugün akşam saatlerinde Hanoi'ye gelmesi bekleniyor.

ABD-Kuzey Kore ilişkilerinin kurulması ve Kore Yarımadası'nda kalıcı ve sağlam bir barış rejiminin inşası ile ilgili konularda kapsamlı, derinlemesine ve samimi bir görüş alışverişinde bulunması bekleniyor.

(Reuters)