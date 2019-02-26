Dünyanın gözü bu zirvede! Kim Jong-un böyle geldi
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile görüşecek olan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un Vietnam'ın başkenti Hanoi'ye geldi.26 Şubat 2019 Salı 11:30
Tüm dünya ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un görüşmesine kilitlendi.
Kim Vietnam'a geldi
27-28 Şubat'ta gerçekleşecek tarihi zirve için Kuzey Kore lideri Kim Jong-un Vietnam'a geldi.
Kim Jong-un dikkat çeken koruma ordusuyla Başkent Hanoi'deki oteline geçti.
ABD Başkanı Trump'ın da bugün akşam saatlerinde Hanoi'ye gelmesi bekleniyor.
ABD-Kuzey Kore ilişkilerinin kurulması ve Kore Yarımadası'nda kalıcı ve sağlam bir barış rejiminin inşası ile ilgili konularda kapsamlı, derinlemesine ve samimi bir görüş alışverişinde bulunması bekleniyor.
(Reuters)
YORUM YAZ