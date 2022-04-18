Dünyanın en zengin insanı Elon Musk bakın nerede yaşıyormuş

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, yaptığı açıklamada, evinin olmadığını ve kalacak yer olarak arkadaşlarının boş odalarını kullandığını söyledi. Yine Musk'ın açıklamalarına göre, yatı da yok ve tatil de yapmıyor ancak zamandan tasarruf etmek için bir uçağı var.

Zengin ama evi yok

Elon Musk bu açıklamaları, TED konferans başkanı Chris Anderson ile yayınlanan bir video röportajında yaptı. Musk'ın yorumları, dünyanın en zengin insanı olmasına rağmen kalıcı bir evi olmadığının ilk teyidi oldu. Musk'ın arkadaşları, onun tutumlu alışkanlıkları hakkında uzun süre yorum yaptı.

"Ev sahibi olmayacağım"

Mayıs 2020'de tüm mal varlığını satma niyetini ve "ev sahibi olmayacağını" tweetledi. Insider, Ağustos 2021'de, Musk'ın SpaceX'ten kiraladığı 50.000 dolarlık prefabrik küçük bir evde yaşadığının düşünüldüğünü bildirdi.

Dönem dönem Musk'ın sevgilisi olan Grimes da Vanity Fair ile yakın zamanda yaptığı bir röportajda, "bazen yoksulluk sınırının altında" yaşadığını söyledi ve delik olmasına rağmen yatak almayı reddettiğini ifade etti.

"Bu gece nerede kalacağım"

Google'ın kurucu ortağı ve dönemin CEO'su Larry Page, 2015'te Musk, Silikon Vadisi'ni ziyaret ettiğinde bazen Page'e e-posta gönderip "Bu gece nerede kalacağımı bilmiyorum. Gelebilir miyim?" dediğini söyledi.

Musk'ın kişisel servetinin çoğu Tesla'daki hissesine bağlı.