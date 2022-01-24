Dünyanın en zengin ikinci insanı Bezos'tan akıl almaz proje

168 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin ikinci insanı olan Jeff Bezos, geçtiğimiz aylarda Amazon'un CEO'luk koltuğundan istifa etmiş ve uzay başta olmak üzere farklı alanlara yönelmişti.

Bezos, Rus girişimci Yuri Milner ile yaşlanmayı tersine çevirmenin yolunu keşfetmek amacıyla bir biyoteknoloji şirketine yatırım yapmıştı.

Bezos tarafından yatırım yapılan ve 2021’in başında ABD ve Birleşik Krallık'ta kurulan Altos Labs, başta hayvanlarda olmak üzere insanlarda da vücut biyolojik saatini geri çevirmek için hücrenin yeniden programlanma teknolojisini araştırmak üzere kuruldu.

En iyi bilim insanlarını işe aldı

Jeff Bezos, yüzlerce yıl hastalıksız yaşamanın sırrını bulmak için dünyanın en iyi bilim insanlarıyla çalışıyor.

Bezos, son olarak GlaxoSmithKline ikonu 59 yaşındaki Hal Barron ile anlaştı. Barron, Bezos’un yeni yaşlanma karşıtı firması Altos Labs’i yönetecek.

Dünya çapında hücre yeniden programlama araştırmalarına öncülük eden ve bu araştırma ile 2012 Nobel Ödülü'nü kazanan Dr. Shinya Yamanaka da şirkette görev yapıyor.

Şirketin, insanların tüm hastalıklardan kaçınmasına ve çok uzun yıllar yaşamasına yardımcı olabilecek devrim niteliğinde bir hücre programlama tekniği bulmak için 2.2 milyar sterlinlik bir bütçesi var.

Öte yandan Jeff Bezos, daha önce yaşlanma karşıtı Unity Biotechnology'ye de yatırım yapmıştı.