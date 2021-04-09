Dünyanın en yüksek peribacasına Erdoğan posteri asıldı

Nevşehir Uçhisar belediyesi emekli 104 amiralin gece yarısı yayınladığı Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile ilgili tartışmalara ve 'sarıklı tuğamirel'e tepki gösteren bildirisinin ardından Uçhisar Belediyesi tarafından Uçhisar Kalesi'ne asılan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın pankartı ile cevap verildi.

Erdoğan'ın sesiyle sosyal medyada paylaşıldı

Dünyanın en yüksek peribacası olan Uçhisar Kalesi'ne asılan pankart, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sesinden “Beraber yürüdük biz yollarda, beraber ıslandık yağan yağmurda, şimdi dinlediğim tüm şarkılarda bana her şey sizi hatırlatıyor, bana her şey Türkiye’yi hatırlatıyor” sözleri ile sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.