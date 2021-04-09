  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Dünyanın en yüksek peribacasına Erdoğan posteri asıldı
Yerel

Dünyanın en yüksek peribacasına Erdoğan posteri asıldı

Uçhisar belediyesi 104 emekli amiralin yayınladığı bildiri sonrası dünyanın en yüksek peribacası olan Uçhisar Kalesi'ne dev Cumhurbaşkanı Erdoğan posteri astı.

Yeniakit Publisher
2021-04-09 14:52:00 -
Dünyanın en yüksek peribacasına Erdoğan posteri asıldı

Nevşehir Uçhisar belediyesi emekli 104 amiralin gece yarısı yayınladığı Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile ilgili tartışmalara ve 'sarıklı tuğamirel'e tepki gösteren  bildirisinin ardından Uçhisar Belediyesi tarafından Uçhisar Kalesi'ne asılan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın pankartı ile cevap verildi.

Erdoğan'ın sesiyle sosyal medyada paylaşıldı

Dünyanın en yüksek peribacası olan Uçhisar Kalesi'ne asılan pankart, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sesinden “Beraber yürüdük biz yollarda, beraber ıslandık yağan yağmurda, şimdi dinlediğim tüm şarkılarda bana her şey sizi hatırlatıyor, bana her şey Türkiye’yi hatırlatıyor” sözleri ile sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sömürgeci alçaklar! Çaldıklarını daha yeni iade edecekler
Dünya

Sömürgeci alçaklar! Çaldıklarını daha yeni iade edecekler

İngiltere'deki Canterbury Kilisesi, Nijerya'nın Benin Krallığı dönemine ait kültür varlıklarından bazılarını iade edeceğini duyurdu...
'120 milyar dolar Türkleri bekliyor' diyerek Türkiye'ye çağrı yaptılar
Dünya

'120 milyar dolar Türkleri bekliyor' diyerek Türkiye'ye çağrı yaptılar

Türk-Libya İş Adamları Derneği Başkanı Murtaza Karanfil, Libya'da yatırım yapılarak çok ciddi avantajlar elde edilebileceğini söyledi...
Beyaz Saray'dan Ukrayna açıklaması: Rusya'nın askeri sevkiyatları endişe verici
Dünya

Beyaz Saray'dan Ukrayna açıklaması: Rusya'nın askeri sevkiyatları endişe verici

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, "ABD'nin, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik artan saldırganlığı nedeniyle duyduğu endişe artmaktadır, buna Rusya'n..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay