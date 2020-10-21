Dünyanın en yüksek koronavirüs kaynaklı ölüm oranına sahip ülkeler belli oldu

Oxford Üniversitesi araştırmacıları, 198 ülkenin verilerini bir araya getirerek dünya genelinde en yüksek Covid-19 ölüm oranına sahip olan ülkeleri açıkladı. Birinci sırada 123,7 ölüm oranıyla dünyanın en küçük ülkelerinden olan San Marino yer aldı.

33 bin nüfuslu San Marino'da Covid-19 kaynaklı 42 kişi hayatını kaybetti.

San Marino'yu 101,8'lik oranıyla Peru takip etti. Belçika ise 88,7'lik oranıyla Avrupa'da Covid-19 ölüm oranının en yüksek olduğu ikinci ülke oldu. Belçika'yı, Andorra takip etti.

Şu an en çok vaka bildiren ikinci, en çok ölüm yaşanan üçüncü ülke olan Hindistan ise listenin 87. sırasında yer aldı.

Nüfus oranları baz alınarak oluşturulan dünyanın en çok Covid-19 kaynaklı ölüm oranına sahip 20 ülke şu şekilde sıralandı;

San Marino: 123,7

Peru: 101,8

Belçika: 88,7

Andorra: 76,3

Bolivya: 72

İspanya: 71,7

Brezilya:71,7

Şili: 70,2

Ekvador: 69,7

Meksika: 66,1

ABD: 65,7

İngiltere: 63,7

İtalya: 60,1

Panama: 58,6

İsveç: 58,5

Arjantin: 56

Kolombiya: 55,9

Sint Maarten (Hollanda kısmı): 51,3

Fransa: 50,7

Makedonya: 39,1