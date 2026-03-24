Dünyanın en yüksek köprüsü açıldı: 625 metrede “Bulutların Üzerinde” yolculuk başladı

Çin’in Guizhou eyaletinde inşa edilen Huajiang Büyük Kanyon Köprüsü, dünyanın en yüksek köprüsü unvanını alarak resmen hizmete açıldı. Beipanjiang Nehri üzerinde yükselen ve vadi tabanından tam 625 metre yüksekliğe ulaşan dev yapı, ulaşım sürelerini dramatik biçimde kısaltarak bölgeyi adeta yeniden şekillendirdi. Daha önce saatler süren tehlikeli kanyon geçişi, artık sadece iki dakikada tamamlanabiliyor.

Liuzhi-Anlong Otoyolu’nun en kritik bağlantı noktası olan köprü, 1420 metrelik ana açıklığıyla dağ zirvelerini birbirine bağlayarak mühendislik sınırlarını zorluyor. 2022 yılında başlayan inşaatın yalnızca 3 yıl 8 ayda tamamlanması ise projeyi daha da dikkat çekici hale getirdi. Bu dev yapı, Fransa’daki Millau Viyadüğü’nün rekorunu geride bırakarak küresel ölçekte yeni bir dönemin simgesi oldu.

Yerel halkın “yarılmış toprak” olarak tanımladığı sarp kayalıklar üzerine kurulan köprü, sadece bir ulaşım hattı değil; aynı zamanda Çin’in ileri mühendislik gücünün de bir vitrini olarak görülüyor. Uzmanlara göre bu proje, yüksek yapı teknolojilerinde liderliğin artık Asya’ya kaydığını açıkça ortaya koyuyor.

Huajiang Köprüsü’nün etkisi yalnızca ulaşım ile sınırlı değil. Köprü üzerinde yer alan cam yürüyüş yolları, panoramik asansörler ve gözlem terasları, bölgeyi turizm açısından cazibe merkezine dönüştürüyor. Ayrıca dünyanın en yüksek bungee jumping noktalarından birine ev sahipliği yapan yapı, ekstrem spor tutkunlarının da radarına girmiş durumda.

Açılışın ardından köprüden geçen ilk ziyaretçiler, bulutların içinden geçiyormuş hissi yaşadıklarını belirtiyor. Bu eşsiz deneyim, Huajiang Büyük Kanyon Köprüsü’nü yalnızca bir mühendislik harikası değil, aynı zamanda küresel ölçekte bir turizm fenomeni haline getiriyor.