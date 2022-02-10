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Yaşam Dünyanın en yaşlı öğrencisi 99 yaşında! Bakın ne olmak istiyor
Yaşam

Dünyanın en yaşlı öğrencisi 99 yaşında! Bakın ne olmak istiyor

Kenya'da yaşayan Priscilla Sitienei isimli 99 yaşındaki adam, okulda eğitim alan dünyanın en yaşlı öğrencisi oldu. "Doktor olmak istiyorum çünkü eskiden ebeydim" diyen yaşlı adamın çocukları da kararını destekliyor.

Yeniakit Publisher
2022-02-10 16:43:00 -
Dünyanın en yaşlı öğrencisi 99 yaşında! Bakın ne olmak istiyor

Kenya'nın kırsalındaki Rift Vadisi'nde yaşayan ve 99 yaşına giren Priscilla Sitienei, kendisinden onlarca yıl küçük gençlerle birlikte derslere giriyor.

Gri elbise ve yeşil okul üniforması giymiş Sitienei, kendisine yeni bir kariyer düzenlemek ve torunlarına örnek olmak istediğini söyledi.

"Doktor olmak istiyorum çünkü eskiden ebeydim" diyen yaşlı adamın çocukları da kararını destekliyor.

Güney Afrika'da yaşlıların okula gitmesine izin verilmesiyle okula dönen Sitienei’nin dünyanın en yaşlı öğrencisi olduğu belirtiliyor.

Sitienei'nin hayatı Gogo isimli filme sinemaya taşınırken, Sitienei geçen yıl Paris'e gitti. Önümüzdeki aylarda da filmin lansmanı için New York'a gidecek. İlkokul altıncı sınıfta olan Sitienei, okuldaki fiziksel aktivitelere de katıldığını söyledi, "Beni zinde tutuyor. Her ne kadar etraftaki çocuklar gibi zıplayamasam da vücudumu hareket ettiriyorum. Bu benim keyfim" dedi.

Ayrıca öğretmenleri de, derslerde onun geniş deneyiminden faydalandığını söyledi.

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Yorumlar

Cabbar

Çok güzel. Belki Bizim odtü ye gelir masterda yapar. Bizim ttb nin pkk ya destek vermekten ve sağlık bakanlığımızı karalamaktan pek zamanı yok.
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