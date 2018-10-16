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Dünyanın en yaşlı insanı: Uzun yaşam Tanrının bir cezası

Dünyanın en yaşlı insanı unvanını elinde bulunduran 129 yaşındaki Koku Istambulova, neden bu denli uzun yaşadığına bir anlam veremediğini söyledi.

16 Ekim 2018 Salı 11:51
Dünyanın en yaşlı insanı: Uzun yaşam Tanrının bir cezası

Dünyanın en yaşlı insanı unvanını elinde bulunduran Rusya'da yaşayan 129 yaşındaki Koku Istambulova, hayatı boyunca bir gün bile mutlu olmadığını ve uzun yaşamın kendisine Tanrı tarafından verilmiş bir ceza olduğunu söylüyor.

128 yılın ardından son derece yorgun hisseden ve bu zamana kadar neden yaşadığına anlam veremeyen Koku Istambulova, "Dünyada hiçbir mutlu günüm olmadı. Hayatımda tek bir gün bile mutlu olmadım. Her zaman çok çalıştım ve bahçe işleriyle uğraştım. Yoruldum. Uzun yaşam bana tanrının bir armağanı değil cezası."

Istambulova, Rusya'da Sovyetler Birliği devrimi gerçekleştiğinde 28 yaşındaydı. İkinci Dünya Savaşı sona erdiğinde 56, Sovyetler Birliği çöktüğünde ise 103 yaşındaydı.

İkinci Dünya Savaşı'nda Alman Nazi tanklarının köyüne nasıl girdiğini ve evinin önünde geçtiğini hala hatırlıyor. Nazilerin yenilgiye uğramasının ardından Nazilerle işbirliği suçlamasıyla Stalin tarafından Kazakistan ve Sibirya'ya sürülen Çeçen halkından biri olan Istambulova da sınır dışı edilmiş.

Uzun yaşamın sırrı sorulduğunda ise Koku Istambulova, "Spor yapan, özel şeyler yiyen ve vücuduna özen gösteren insanlar görüyorum fakat bu zamana kadar nasıl yaşadığıma dair hiçbir fikrim yok." yanıtı veriyor.

Aile trajedisi hakkında pek fazla konuşmak istemeyen Koku Istambulova, biri 6 yaşında olan birçok çocuğunun ölümüne tanıklık etti.

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 11:51
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  2. Koku İstambulova

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