Dünyanın en uzun kesintisiz bisiklet yolu o ilimizde açıldı

Hatay’da Çevlik-Arsuz arasındaki bağlantı yoluna 25 kilometre ile dünyanın en uzun bisiklet yolu yapıldı.

En uzun bisiklet yolu

Hatay’da Samandağ’a bağlı Çevlik ve Arsuz’u birbirine bağlayan karayolu bağlantısının açılışı geçtiğimiz günlerde yapıldı. Açılışı İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı tarafından yapılan yolda aynı zamanda 25 kilometrelik uzunluğa sahip bir de bisiklet yolu bulunuyor. Bu uzunluk ise yolu, dünyanın en uzun bisiklet yolu yapıyor.

“Kaymak gibi yol yaptık”

Açılışta konuşan Çataklı, “Toplam 25 kilometre uzunluğunda, 10,3 metre genişliğinde 8 metresi çift şerit, kalanı bisiklet yolu olarak yapılmış modern güzel şoförler arasındaki tabirler kaymak gibi yol yapılmış buraya. Pek çok tarih kitabında vardır yol medeniyettir denir. Dünyada ve bölgemizde bu asırda yaşadığımız terörün, göçün, fakirliğin önemli çarelerinden biridir yol” dedi.

Düzenli bisiklet kullanan 2,5 milyon kişi

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı bisiklete binen sayısının şu an ortalama 20 ila 25 milyon civarında olduğunu belirtti. Düzenli olarak gruplarla, spor olarak ve doğa turlarına çıkan bisikletli sayısı ise 2,5 milyon kişi. Yani bu düzenli kullanımın 2,5 milyon olduğunu gösterir.

İstanbul’daki bisiklet yolları

Trafiğin oldukça yoğun olduğu İstanbul’da uzmanlar, bisiklete yönelimin yoğunluğu düşüreceğini defalarca söylemişti. Bu açıdan bakıldığında İstanbul da bisiklet yollarının çoğalması oldukça önemli. Peki İstanbul’un bisiklet yolları nerede? İşte İstanbul’da yer alan bisiklet yolları.

Caddebostan Sahili Bisiklet Parkuru

Kadıköy-Pendik Sahili

Rumeli Feneri-Kilyos Sahili

Ortaköy-Yeniköy Sahili

Haliç-Balat Sahili Bisiklet Parkuru

Bakırköy-Zeytinburnu Sahili

Sirkeci-Bakırköy Sahili

Florya-Yeşilköy Sahili Bisiklet Parkuru

Beşiktaş-Sarıyer Sahili

Sarayburnu-Yeşilyurt Sahili

Polonezköy

Adalar

Belgrad Ormanı

Aydos Ormanı

Koru ve Kasırlar.