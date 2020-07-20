Dünyanın en uzun kesintisiz bisiklet yolu o ilimizde açıldı
Hatay’ın Samandağ ilçesinden Arsuz’a kadar olan yeni bağlantı yoluna bir de bisiklet yolu yapıldı. 25 kilometre uzunluğundaki bu yıl dünyanın en uzun bisiklet yolu olarak kayıtlara geçti.
Hatay’da Çevlik-Arsuz arasındaki bağlantı yoluna 25 kilometre ile dünyanın en uzun bisiklet yolu yapıldı.
En uzun bisiklet yolu
Hatay’da Samandağ’a bağlı Çevlik ve Arsuz’u birbirine bağlayan karayolu bağlantısının açılışı geçtiğimiz günlerde yapıldı. Açılışı İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı tarafından yapılan yolda aynı zamanda 25 kilometrelik uzunluğa sahip bir de bisiklet yolu bulunuyor. Bu uzunluk ise yolu, dünyanın en uzun bisiklet yolu yapıyor.
“Kaymak gibi yol yaptık”
Açılışta konuşan Çataklı, “Toplam 25 kilometre uzunluğunda, 10,3 metre genişliğinde 8 metresi çift şerit, kalanı bisiklet yolu olarak yapılmış modern güzel şoförler arasındaki tabirler kaymak gibi yol yapılmış buraya. Pek çok tarih kitabında vardır yol medeniyettir denir. Dünyada ve bölgemizde bu asırda yaşadığımız terörün, göçün, fakirliğin önemli çarelerinden biridir yol” dedi.
Düzenli bisiklet kullanan 2,5 milyon kişi
Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı bisiklete binen sayısının şu an ortalama 20 ila 25 milyon civarında olduğunu belirtti. Düzenli olarak gruplarla, spor olarak ve doğa turlarına çıkan bisikletli sayısı ise 2,5 milyon kişi. Yani bu düzenli kullanımın 2,5 milyon olduğunu gösterir.
İstanbul’daki bisiklet yolları
Trafiğin oldukça yoğun olduğu İstanbul’da uzmanlar, bisiklete yönelimin yoğunluğu düşüreceğini defalarca söylemişti. Bu açıdan bakıldığında İstanbul da bisiklet yollarının çoğalması oldukça önemli. Peki İstanbul’un bisiklet yolları nerede? İşte İstanbul’da yer alan bisiklet yolları.
Caddebostan Sahili Bisiklet Parkuru
Kadıköy-Pendik Sahili
Rumeli Feneri-Kilyos Sahili
Ortaköy-Yeniköy Sahili
Haliç-Balat Sahili Bisiklet Parkuru
Bakırköy-Zeytinburnu Sahili
Sirkeci-Bakırköy Sahili
Florya-Yeşilköy Sahili Bisiklet Parkuru
Beşiktaş-Sarıyer Sahili
Sarayburnu-Yeşilyurt Sahili
Polonezköy
Adalar
Belgrad Ormanı
Aydos Ormanı
Koru ve Kasırlar.