Dünyanın en tehlikeli ülkesi açıklandı! Büyük şok

Yapılan araştırmalara göre dünya üzerinde 14 bin 995 nükleer silah bulunuyor. Her ülkenin elinde bulunmayan bu nükleer silahlar, bulundukları ülkelerin rakiplerine çok ciddi korku salabiliyor. Şu anda elindeki nükleer silahlar az olmasına rağmen en tehlikeli ülke olarak gösterilen Kuzey Kore'nin elinde kaç tane nükleer silah olduğunu biliyor musunuz? İşte Business Insider'a göre ülkelerin nükleer güçleri...