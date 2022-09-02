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Dünya Dünyanın en tehlikeli ülkesi açıklandı! Büyük şok
Dünya

Dünyanın en tehlikeli ülkesi açıklandı! Büyük şok

Yapılan araştırmalara göre dünya üzerinde 14 bin 995 nükleer silah bulunuyor. Her ülkenin elinde bulunmayan bu nükleer silahlar, bulundukları ülkelerin rakiplerine çok ciddi korku salabiliyor. Şu anda elindeki nükleer silahlar az olmasına rağmen en tehlikeli ülke olarak gösterilen Kuzey Kore'nin elinde kaç tane nükleer silah olduğunu biliyor musunuz? İşte Business Insider'a göre ülkelerin nükleer güçleri...

Yeniakit Publisher
2022-09-02 11:43:00 -
Dünyanın en tehlikeli ülkesi açıklandı! Büyük şok

Yapılan araştırmalara göre dünya üzerinde 14 bin 995 nükleer silah bulunuyor. Her ülkenin elinde bulunmayan bu nükleer silahlar, bulundukları ülkelerin rakiplerine çok ciddi korku salabiliyor. Şu anda elindeki nükleer silahlar az olmasına rağmen en tehlikeli ülke olarak gösterilen Kuzey Kore'nin elinde kaç tane nükleer silah olduğunu biliyor musunuz?

İşte Business Insider'a göre ülkelerin nükleer güçleri...

Ülke: Rusya

Dünyanın en güçlü bombası dahil 7000 nükleer bomba

Ülke: ABD

6800 nükleer bomba

Ülke: Fransa

300 nükleer bomba

Ülke: Çin

270 nükleer bomba

Ülke: İngiltere

 

215 nükleer bomba

 

Ülke: Pakistan

140 nükleer bomba

Ülke: Hindistan

130 nükleer bomba

Ülke: İsrail

80 nükleer bomba

Ülke: Kuzey Kore

60 nükleer bomba olduğu düşünülüyor.

 

 

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