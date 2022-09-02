Dünyanın en tehlikeli ülkesi açıklandı! Büyük şok
Yapılan araştırmalara göre dünya üzerinde 14 bin 995 nükleer silah bulunuyor. Her ülkenin elinde bulunmayan bu nükleer silahlar, bulundukları ülkelerin rakiplerine çok ciddi korku salabiliyor. Şu anda elindeki nükleer silahlar az olmasına rağmen en tehlikeli ülke olarak gösterilen Kuzey Kore'nin elinde kaç tane nükleer silah olduğunu biliyor musunuz? İşte Business Insider'a göre ülkelerin nükleer güçleri...
Yapılan araştırmalara göre dünya üzerinde 14 bin 995 nükleer silah bulunuyor. Her ülkenin elinde bulunmayan bu nükleer silahlar, bulundukları ülkelerin rakiplerine çok ciddi korku salabiliyor. Şu anda elindeki nükleer silahlar az olmasına rağmen en tehlikeli ülke olarak gösterilen Kuzey Kore'nin elinde kaç tane nükleer silah olduğunu biliyor musunuz?
İşte Business Insider'a göre ülkelerin nükleer güçleri...
Ülke: Rusya
Dünyanın en güçlü bombası dahil 7000 nükleer bomba
Ülke: ABD
6800 nükleer bomba
Ülke: Fransa
300 nükleer bomba
Ülke: Çin
270 nükleer bomba
Ülke: İngiltere
215 nükleer bomba
Ülke: Pakistan
140 nükleer bomba
Ülke: Hindistan
130 nükleer bomba
Ülke: İsrail
80 nükleer bomba
Ülke: Kuzey Kore
60 nükleer bomba olduğu düşünülüyor.