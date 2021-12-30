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Dünya Dünyanın en soğuk kenti rekoruna yaklaştı! -60 dereceye düştü
Dünya

Dünyanın en soğuk kenti rekoruna yaklaştı! -60 dereceye düştü

Dünyanın en soğuk şehri olarak bilinen Oymyakon şehrinde termometreler eksi 60 dereceye kadar düştü.

Yeniakit Publisher
2021-12-30 14:28:00 -
Dünyanın en soğuk kenti rekoruna yaklaştı! -60 dereceye düştü

Sibirya sınırlarında bulunan Oymyakon şehri, dünyanın en soğuk yeri olarak biliniyor. Oymyakon'da termometreler eksi 60 dereceyi gösterdi. Bölgede soğuk hava yaşam şartlarını da etkiliyor.

Rekor -65 derece

Bölgede yerli bir at ırkı olan Yakut atlarının aşırı soğuklardan dolayı üzerinde beyaz bir tabaka oluştuğu görüldü. Bölgede, 1973 yılında eksi 65 dereceye kadar düşen sıcaklık ile soğukluk rekoru kırıldı.

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