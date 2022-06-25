Dünyanın en sinirli ülkeleri açıklandı! İşte Türkiye'nin sırası

Her yıl düzenlenen "Dünyanın en sinirli ülkeleri" araştırmasında ilk sırada Lübnan, ikinci sırada ise Türkiye yer aldı.

Global araştırma şirketi Gallup, her yıl düzenlediği 100 ülkeyi kapsayan yeni araştırmasının sonuçlarını yayınladı. Dünyanın en sinirli ülkelerini açıklayan duygular anketinde Türkiye ikinci sıradaya yerleşti.

Birinci sırada Lübnan var

Geçtiğimiz yılın sonuçlarında üçüncü sırada yer alan Lübnan ise bu yıl ilk sırada yer aldı. Türkiye'yi Ermenistan, Irak, Afganistan, Ürdün, Mali ve Sierra Leona takip etti.

Pozitif duyguların en az yaşandığı iki ülke

Pozitif duygularla ilgili yapalan araştırmanın sonuçlarında ise birinci sırada 82 puanla El Salvador yer aldı. Bu duyguların en az yaşandığı ülkeler ise 46 puanla Türkiye ve Lübnan oldu.