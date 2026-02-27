  • İSTANBUL
Yaşam

Dünyanın en sessiz odası: İçeride 45 dakikadan fazla duran deliriyor!

Dünyanın en sessiz odası olarak bilinen “anechoic chamber”de 45 dakikadan uzun süre kalan kişilerin psikolojisi bozulabiliyor.

Dünyanın en sessiz odası olarak bilinen “anechoic chamber”de 45 dakikadan uzun süre kalan kişilerin psikolojisi bozulabiliyor.

ABD’deki araştırmalara göre, tamamen dış seslerden izole edilmiş bu odada süre uzadıkça, insanlar kendi kalp atışlarını, nefes seslerini ve hatta beyin aktivitelerini duyabiliyor. Bu durum, kısa sürede ciddi rahatsızlık ve kafa karışıklığına yol açıyor.

Uzmanlar, aşırı sessiz ortamın insan zihni için doğal olmadığını belirterek, “İçeride uzun süre kalmak, algı bozuklukları ve panik hissi oluşturabilir. 45 dakika civarında insanlar kendilerini kaybetmeye başlıyor” uyarısında bulunuyor.

Bilim dünyası, bu tür odaları duyma testleri ve akustik araştırmalar için kullanıyor. Ancak “sessizliğin insan zihnine etkisi” araştırmaları, odanın sıradışı tehlikelerini gözler önüne seriyor.

