  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dünya devinden Barış Alper'e kanca! Aslan 'Yeni Sacha Boey'unu buldu! Rakam şok edecek...

İşte CHP’nin AHLAK anlayışı! Ali Mahir Başarır: 'LGBT'li bireyler bu ülkenin aydınlık geleceği'

Kimse inanamadı bu transfer hamlesine! Fenerbahçe çok büyük oynuyor çok...

Özgür Özel’in kardeşi İsmail Saymaz ile kapıştı

Zengin olmuş adam olamamış! Plajda yok böyle görgüsüzlük

Somer Şef’ten Müslümanlara çirkin operasyon

Özgür Özel'in kardeşi CHP’li belediyeye isyan etti “Böyle mi yöneteceksiniz İzmir’i? Yazıktır bu halka”

Montella'dan Arda Güler için sürpriz plan! Yıldızlaştığı bölgede oynayacak: Nihayet doğru karar...

Karadeniz dumana büründü! Rusya’dan açıklama: 36 İHA imha edildi! Gece boyunca devam etti!

1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak! Bunu yapan kazançlı...
Yaşam Dünyanın en pahalısı! Bakın düğünde altın yerine ne takıldı
Yaşam

Dünyanın en pahalısı! Bakın düğünde altın yerine ne takıldı

Yeniakit Publisher
2024-06-30 19:42:00 -
Dünyanın en pahalısı! Bakın düğünde altın yerine ne takıldı

Dünyanın en pahalı baharatı olan safran bu kez düğünde altın yerine takıldı.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesi ile özdeşleşen safran, bu kez düğün takısı oldu.

Boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda sektörü gibi birçok alanda kullanılan "dünyanın en pahalı baharatı" olarak anılan ve kilosu 300 bin lirayı bulan safran bitkisi düğünde ilk kez takı olarak takıldı.

Safranbolu'da dünya evine giren Yunus ve Neslihan Basançelebi'nin düğünlerine katılan damadın arkadaşı Ersin Cebeci, çifte düğün takısı olarak safran taktı.

Cebeci, dünya evine giren çiftlere; safranın antidepresan özelliği olduğunu, günlük hayatta ve evliliğin stresinden uzaklaşarak sağlık ve mutluluk diledi.

Her derde deva

Ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen ve 80 bin çiçekten sadece yarım kilogram üretilebilen safran; akciğer hastalıkları, solunum yolu, öksürük, ateş düşürücü, iştah dengeleyici, kanserli hücreler, cilt hastalıkları, stres, depresyon, bağışıklık ve hormon bozukluğu gibi rahatsızlara iyi geliyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Safran, mutluluk hormonu serotonin salgılanmasına yardımcı olduğu için dünyada mutluluk iksiri olarak biliniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23