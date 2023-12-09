Dünyanın en pahalı savaş uçakları belli oldu! Türkiye istemişti! Engeli gündem olan Eurofighter da listede! F-16, F-35...

2023’ün en pahalı savaş uçakları belli oldu. Listede Türkiye’nin almak istediği ancak Almanya'nın engeline takılan Fransa, Almanya ve İngiltere’nin ortak projesi Eurofighter Typhoon da fiyatıyla listenin üst sıralarında kendisine yer buldu.

Savaş uçakları dünyanın tüm silah platformları ve askeri araçlar arasında teknik açıdan en donanımlı ve pahalı projeleri olarak öne çıkıyor. Birçok ülke savaş uçaklarını akıllı mühimmatlarla donatıyor. Savunma sanayi alanında yeni projeler geliştikçe artık insansız savaş uçakları ve hipersonik-süpersonik alanında gelişim artıyor. Dünyanın farklı kıtalarında artan gerilimler ülkelerin savunma ve askeri teçhizatlara daha fazla yatırım yapmasına neden oluyor.

Savaş uçaklarıyla ilgili aerotime.aero’da yer alan bir makalede 2040 yıllara doğru teknolojide devasa olarak görülen F-35’lerden, Türkiye’nin almayı planladığı Eurofighter Typhoon’a kadar birçok uçağın fiyatından bahsedildi.

2023 yılının en pahalı savaş uçakları belli oldu. İşte ilk 10’da yer alan savaş uçakları…

10. LOCKHEED MARTİN F-16 BLOK 70/72: FİYATI 63 MİLYON DOLAR

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F-16, F-15'e uygun fiyatlı bir alternatif sunacak, hafif ve manevra kabiliyeti yüksek bir savaş uçağı olarak öne çıkıyor. Block 70 ve 72 konfigürasyonları, en güncel versiyonları…

9. BOEİNG F/A-18E/F SUPER HORNET: FİYATI 66,9 MİLYON DOLARA KADAR

F/A-18 Super Hornet, 90'ların sonunda eski Hornet'lerin A, B, C ve D varyantlarının yerini aldı. F/A-18'in en son yükseltmesi olan Blok III konfigürasyonu, aviyonik ve silah sistemlerinde büyük iyileştirmeler içeriyor. Super Hornet'i en yeni 4.5 nesil savaş uçaklarıyla uyumlu hale getiriyor.

3. EUROFİGHTER TYPHOON: FİYATI 124 MİLYON DOLAR

Türkiye’nin de envantere katmak istediği uçak Fransız Dassault Rafale, İsveçli Saab Gripen ve Rus MiG 1.44 uçakları temel alınarak yapıldı. 1970'lerin ortasında Fransa, Almanya ve İngiltere, European Combat Aircraft (ECA) programını oluşturmuştu.

1. LOCKHEED MARTİN F-35: FİYATI 177 MİLYON DOLAR

airporthaber'e göre: F-35 bugüne kadarki en pahalı silah sistemi olarak tarihe geçti . En yeni beşinci nesil savaş uçağının işletme maliyetleri dünyadaki en yüksek maliyetler arasında yer alıyor.