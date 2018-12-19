Dünyanın en pahalı kaleminin fiyatı dudak uçuklattı

Özellikle ürettiği kalemlerle dünyaca üne kavuşan Almanya Hamburg merkezli Montblanc'ın CEO'su Nicolas Baretzki, dünyanın en pahalı kalemini tanıttı.

Tanesi 1 milyon 900 bin euro

Pekin'de tanıtımı yapılan üç adet dolma kalemin bir tanesinin 1 milyon 900 bin euro olduğu, kategorisindeki üç eşsiz parça olduğu, kalemlerin üzerine üç ejderha motiflerinin çizildiği, altı köşeli bir elmas, bir yakut ve bir safir ile donatıldığı belirtildi.