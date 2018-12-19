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Dünyanın en pahalı kaleminin fiyatı dudak uçuklattı

Almanya'da üretilen üç ejderha motifli kalem 1,9 milyon euroluk değeriyle dünyanın en pahalısı konumunda bulunuyor.

19 Aralık 2018 Çarşamba 15:57
Dünyanın en pahalı kaleminin fiyatı dudak uçuklattı

Özellikle ürettiği kalemlerle dünyaca üne kavuşan Almanya Hamburg merkezli Montblanc'ın CEO'su Nicolas Baretzki, dünyanın en pahalı kalemini tanıttı.

Tanesi 1 milyon 900 bin euro

Pekin'de tanıtımı yapılan üç adet dolma kalemin bir tanesinin 1 milyon 900 bin euro olduğu, kategorisindeki üç eşsiz parça olduğu, kalemlerin üzerine üç ejderha motiflerinin çizildiği, altı köşeli bir elmas, bir yakut ve bir safir ile donatıldığı belirtildi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 15:57
  1. Almanya
  2. Montblanc
  3. Nicolas Baretzki

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