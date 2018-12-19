Dünyanın en pahalı kaleminin fiyatı dudak uçuklattı
Almanya'da üretilen üç ejderha motifli kalem 1,9 milyon euroluk değeriyle dünyanın en pahalısı konumunda bulunuyor.19 Aralık 2018 Çarşamba 15:57
Özellikle ürettiği kalemlerle dünyaca üne kavuşan Almanya Hamburg merkezli Montblanc'ın CEO'su Nicolas Baretzki, dünyanın en pahalı kalemini tanıttı.
Tanesi 1 milyon 900 bin euro
Pekin'de tanıtımı yapılan üç adet dolma kalemin bir tanesinin 1 milyon 900 bin euro olduğu, kategorisindeki üç eşsiz parça olduğu, kalemlerin üzerine üç ejderha motiflerinin çizildiği, altı köşeli bir elmas, bir yakut ve bir safir ile donatıldığı belirtildi.
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