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Aktüel Dünyanın en önemli telefon uygulaması! Yapay zeka destekli: kim depresyona girdi söyleyecek! Açıklama geldi
Aktüel

Dünyanın en önemli telefon uygulaması! Yapay zeka destekli: kim depresyona girdi söyleyecek! Açıklama geldi

Yeniakit Publisher
2024-02-28 23:52:00 -
Dünyanın en önemli telefon uygulaması! Yapay zeka destekli: kim depresyona girdi söyleyecek! Açıklama geldi

Ulusal Sağlık Enstitüsü finanse etti! Mimiklerinizden depresyonu tespit eden yeni bir telefon uygulaması geliştirdi. Uygulamanın Yapay zeka destekli uygulamanın beş yıl içinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Depresyon, genellikle uzun süreli ruh hali bozukluğu olarak tanımlanan ciddi bir mental sağlık durumudur. Her ne kadar beyinde yaşanıyor olsa da, bilim insanları yüzünüzdeki ipuçlarını arayarak bozukluğu tespit etmek için yeni bir akıllı telefon uygulaması geliştirdi.

Uygulama, bir kişinin depresyonda olup olmadığını belirlemek için bakışları, göz hareketleri ve başını nasıl eğdiği gibi yüzündeki mikro değişiklikleri değerlendirmek için yapay zeka kullanıyor.

Ulusal Sağlık Enstitüsü tarafından finanse edilen uygulama, ön kamerayla fotoğraf çekiyor ve katılımcıların dudaklarının, gözlerinin konumuna ve yüzlerindeki depresyon çizgilerine bakarak yüz ifadelerinde bir eğilim tespit ederse uyarı gönderiyor.

5 YIL İÇİNDE KULLANIMA SUNULACAK

Araştırmaya göre, uygulama depresyondaki kişileri yüzde 75 oranında doğru tespit ediyor.

Daha fazla araştırma yapılması gerektiğini söyleyen geliştiriciler, beş yıl gibi kısa bir süre içinde uygulamayı halkın kullanımına sunulabileceğini açıkladı.
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Ancak araştırmacılar, bu ve benzeri uygulamaların tek başına kullanılmamasının etkili olmayacağını, yalnızca başlangıç aşamasında hastaların günlük yaşamlarında yaşadıkları semptom değişikliklerini yakalayarak hızlı şekilde müdahale etmek istediklerini belirtti.

"Ne kadar anın içinde olabilirsek, depresyonun etkisi o kadar az olacaktır. diye konuştu.

 

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