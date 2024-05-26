Dünyanın en ölümcül bitkisi o: Siyanürden 6 bin kat daha zehirli! 4 minik tohum bile bir kişiyi öldürebilir

Siyanür, bazı bakteriler, mantarlar ve algler tarafından üretilebilen kimyasal bir bileşiktir ve araba egzozları ve sigara dumanının yanı sıra bazı tohumlarda ve meyve çekirdeklerinde de biraz daha büyük miktarlarda bulunabilir.

Aynı zamanda renksiz bir gaz veya sıvı (hidrojen siyanür veya siyanojen klorür) biçiminde de kullanılabilir. Hatta tarihte birilerini öldürmek için kullanılmıştır. En çok bilinen vaka ise;Nazi rejiminin ölüm kamplarında hidrojen siyanür kullanmasıdır.

Korkunç bir şekilde, siyanürden çok daha ölümcül olan, çok az insanın duyduğu ve "sadece dört tohum ile bir yetişkini öldürebilen', başka bir zehir daha var.

Wisconsin-Madison Üniversitesi'nin raporuna göre, bu bitki risin olarak bilinen toksin içeriyor. Üstelik "en ölümcül doğal zehirlerden biri" ve "siyanürden 6.000 kat, çıngıraklı yılan zehirinden 12.000 kat daha zehirli olduğu tahmin ediliyor."

Ayrıca Ricinus communis olarak da bilinen hint yağı bitkisinin tohumlarında bulunur; bu bitki her zaman yeşil, otsu veya yarı odunsu, büyük bir çalı veya küçük ağaçtır ve tipik olarak nemli, iyi drenajlı topraklarda yetişir. Nehir yatakları ve yol kenarları, nadasa bırakılan tarlalar veya ekili alanların kenarlarında görülebilir.

Üniversite; "Dört kadar az sayıdaki tohumun bile ortalama büyüklükteki bir yetişkini öldürebilirken, daha az miktarın yutulması kusma, şiddetli karın ağrısı, ishal ve kasılmalara neden olabilir" açıklamasında bulundu. "Hayvancılık ve kümes hayvanları da tohum veya tohumlardan elde edilen küspeyi tüketirlerse etkilenebilir" diyerek uzmanlar hayvancılık ve tarım alanlarında çalışan kişileri uyardı.

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Peki bahçenizde veya çevrenizde bu bitkilerden biri varsa ne yapmalısınız?

Üniversite, bunların 'çocukların ulaşamayacağı yerde' olmasını veya 'eğer bu bir sorun teşkil ediyorsa çiçek açan başakların kesilmesini' tavsiye ediyor.

Olası bir şekilde tüketmeniz halinde ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), ilk belirtilerinizin 'altı ila 12 saatten daha kısa sürede ortaya çıkacağını' belirtiyor.

Bu başlangıç semptomları büyük olasılıkla mide-bağırsak sistemini etkiler ve mide bulantısı, kusma ve karın ağrısını içerir.

Risin zehirlenmesinin semptomları daha sonra muhtemelen hızla ilerleyerek (genellikle 12-24 saat içinde) ciddi dehidrasyon ve böbrek gibi sorunları da içerecektir. ve karaciğer problemleri.

Semptomların ve hastalığın bu hızlı ilerlemesi, genellikle bir veya iki güniçinde çözülen, yaygın olarak karşılaşılan bulaşıcı gıda kaynaklı hastalıkların çoğunda (ama hepsinde değil) tipik olarak meydana gelen durumdan gözle görülür derecede farklıdır.

Uzmanlar, risin zehirlenmesinden ölümün, maruziyetten sadece '36 ila 72 saat sonra' gerçekleşebileceğini belirterek, 'hemen tıbbi yardım alınmasını' tavsiye ediyor.