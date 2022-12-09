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Dünya Dünyanın en nadir bulutu görüntülendi!
Dünya

Dünyanın en nadir bulutu görüntülendi!

ABD'nin Wyoming eyaletindeki gökyüzü gözlemcileri, çok nadir bir bulut oluşumunun fotoğraflarını çekti.

Yeniakit Publisher
2022-12-09 13:00:00 -
Dünyanın en nadir bulutu görüntülendi!

ABD'nin Wyoming eyaletindeki gökyüzü gözlemcileri, çok nadir bir bulut oluşumunun fotoğraflarını çekti.

ABD'nin Wyoming eyaletindeki gökyüzü gözlemcileri, okyanus sörfü gibi ufka çarpan nadir bir bulut oluşumunun fotoğraflarını çekti.

Sheridan şehrinde Bighorn Dağları'nın zirvesinin üzerinde görülen Dalgalı fenomen, Kelvin-Helmholtz istikrarsızlığı olarak biliniyor. Fenomen, Daha hızlı bir hava akımı aşağıda yükselen havanın üzerinde hareket ettiğinde oluşuyor.

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