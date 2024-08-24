  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye'nin 'gizli savaş makinesini' yakın takibe aldılar!

Gazze'ye gideceğini söylemişti! Mahmud Abbas'a Katil İsrail'den ret

Erdoğan müjdeyi verdi! Dünyada sınıfının en büyüğü, deniz kuvvetlerinin göz bebeği Piri Reis geliyor

CHP’de büyük kavga! Mansur Yavaş, o ismin yüzüne telefonu "şaaakkk" diye kapatmış: Terbiyesizlik ettin

İzmir'de borç gırtlağa dayandı

Çekim yapılmıyor sandı, ağzından kaçırdı! Beşiktaş'ta kriz kapıda artık… Kazan fokurduyor mu?

İşte İsrail’de ‘brifing’ alan Türk gazeteciler! Tüh, yazıklar olsun size

Bir skandal daha ortaya çıktı! Ferdi 30 milyon Euro'ya satılacak Kasaya girecek para 'hiç' olacak

Özgür Özel, Sinem Dedetaş’a açtı ağzını yumdu gözünü! “Gereksiz, faydasız...”

Erken seçim istiyordunuz öyle mi! Son ankette CHP’ye soğuk duş
Teknoloji Dünyanın en küçük robot süpürgesi çıktı! En dar alanlara bile girebiliyor
Teknoloji

Dünyanın en küçük robot süpürgesi çıktı! En dar alanlara bile girebiliyor

Yeniakit Publisher
2024-08-24 22:59:00 -
Dünyanın en küçük robot süpürgesi çıktı! En dar alanlara bile girebiliyor

Robot süpürgelerin dar alanlara girmesi ve temizlemesi pek mümkün değilken, SwitchBot firması buna yönelik bir çözüm geliştirdi.

Günümüzde her evin vazgeçilmezi haline gelen robot süpürgeler, tasarım itibariyle belirli yerlere girerek temizlik yapabiliyor. Robot süpürgelerin dar alanlara girmesi ve temizlemesi pek mümkün değilken, SwitchBot firması buna yönelik bir çözüm geliştirdi.

SwitchBot K10+ Pro özellikleri ve fiyatı

SwitchBot K10+ Pro hemen hemen avuç içi büyüklüğünde bir robot süpürge ancak boyundan büyük işler yapıyor. 3000Pa emiş gücü sayesinde abilerinden geri kalmayan süpürge lazer radar ve hassas mesafe ölçer sayesinde verimli bir temizlik yapıyor.

Ölçüsünün sığdığı her noktayı temizleyebilen süpürge sadece 45 desibel gürültü üretiyor. 4 litre toz tankı yılda 4 kere temizlenebilirken tek şarjla 225 metre kare alan süpürebiliyor.

Dolaşmayı engelleyen fırça sayesinde saç ve hayvan tüyleri tehlike oluşturmuyor. SwitchBot Hub 2 yazılımı ile tam entegre olan süpürge Google Home, Amazon Alexa ve Apple Home ile de belirli oranda yönetilebiliyor. Süpürgenin fiyatı 420$ olacak.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23