Dünya'nın en kolay tatlı tarifi. Dünya tatlısı nasıl yapılır?

Dünya'nın en kolay tatlı tarifi nasıl yapılır? İşte pratik ve kolay tarif

Dünya'nın en kolay tatlı tarifi için malzemeler

10-12 adet kare milföy hamuru

Kreması için;

500 ml süt

2 yemek kaşığı dolusu un

2 yemek kaşığı dolusu nişasta

1 çay bardağı şeker

1 yumurta sarısı

1 tatlı kaşığı tereyağı

1 paket vanilya

Üzeri için;

isteğe bağlı çikolata sosu veya pudra şekeri

Süslemek için

toz fıstık

Dünya'nın en kolay tatlı tarifi nasıl yapılır?

Öncelikle muhallebi için gerekli olan süt, un, nişasta, yumurta sarısı ve şekeri tencereye alalım. Çırpıcı ile karıştırarak koyulaşıp kaynayıncaya kadar pişirelim. Kaynadıktan sonra tereyağı ve vanilyayı ilave ederek hızlıca çırpalım ve ocaktan alalım. Muhallebimiz soğurken milföylerimizi hazırlayalım. Milföy hamurlarımızı tezgaha açalım ve oda sıcaklığında yumuşamaları için birkaç dakika bekleyelim. Daha sonra her bir kareyi 4 küçük kareye bölelim. Kestiğimiz milföyleri pişirme kağıdı serdiğimiz fırın tepsisine dizelim. Milföylerimizi 180 derece ısıtılmış fırında kabarıp pembeleşinceye kadar pişirelim.

Dünya tatlısı tarifi için malzemeler

25 adet kuru kayısı

10 yemek kaşığı su

5 yemek kaşığı badem unu

4 tatlı kaşığı fıstık ezmesi

Dünya tatlısı tarifi nasıl yapılır?

Kayısıları kaynar suda yarım saat bekletelim. Beklediği sudan 10 yemek kaşığı alıp kayısıları rondoda püre haline getirelim. Tüm malzemeleri birleştirip minik toplar yapalım. Üzerine kakao serpiştirip servis edelim. Afiyet olsun.