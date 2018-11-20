Dünyanın en kirli havası Delhi şehrinde

Chicago Üniversitesine bağlı Hava Kalitesi Yaşam Endeksi (AQLI) dünyanın en çok hava kirliliğine sahip 10 şehrini sıraladı.

Rapora göre, dünyanın en kirli havasına sahip şehir Hindistan'ın Delhi şehri olurken ikinci sırada Çin'in Pekin şehri üçüncü sırada ise yine Hindistan'dan Kalküta şehri yer aldı.

Sıralamayı, Makedonya'nın Üsküp, ABD'nin San Francisco, Polonya'nın Krakow, Kosova'nın Pristina, Moğolistan'ın Ulanbator, Pakistan'ın Lahor ve son olarak da Çin'in Chengdu şehirleri takip etti.

Listede Hindistan'dan ve Çin'den ikişer şehrin bulunması dikkati çekti.

Raporda ayrıca hava kirliliğinin birçok etkenden daha fazla ölümcül hal aldığına işaret edilerek, bu etkenin dünya genelinde her bir insanın ömrünü ortalama 2 yıl azalttığı kaydedildi.