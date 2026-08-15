Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı! Türkiye damgasını vurdu

Portekiz’den Yunanistan’a, Avusturya’dan İsveç’e dünyanın dört bir yanından ünlü lezzetlerin yarıştığı sıralamaya Türkiye mutfağı damgasını vurdu. Gaziantep ve Hatay’ın tescilli lezzetleri, uluslararası değerlendirmede üst sıralara yerleşerek Türk mutfağının gücünü bir kez daha ortaya koydu. İşte dünyanın en iyi 20 tatlı hamur işi ve Türkiye’nin gurur veren sıralaması…

Yemek tutkunlarının yakından bildiği uluslararası lezzet platformu TasteAtlas, dünyanın çeşitli bölgelerinden binlerce hamur ürününü değerlendirip en iyi 20 tatlı hamur işini sıralamaya koydu. Bu listede Türkiye, dört efsanevi tatlısıyla üst sıralarda güçlü bir duruş gösterdi.

20. FOUSKAKİA (YUNANİSTAN - 4.2 PUAN)

Ege'deki Skopelos ve Alonnisos adalarına özgü, kelime anlamı "baloncuk" olan, kızgın yağda pişirilip sıcakken üzerine bal, tarçın ve kuru yemiş dökülerek servis edilen geleneksel Ege lokması.

19. APFELSTRUDEL (AVUSTURYA - 4.2 PUAN)

Kökeni baklava hamuru açma tekniğine dayanan, Osmanlı-Habsburg etkileşimiyle Viyana saray mutfağına taşınan incecik katlar arasındaki elmalı, tarçınlı Avusturya klasiği.

18. KOUİGN-AMANN (FRANSA / BRETONYA - 4.2 PUAN)

19. yüzyılda bir fırıncının hatası sonucu keşfedilen, Breton dilinde direkt "tereyağlı kek" anlamına gelen ve dünyanın en yağlı hamur işi olarak kabul edilen efsanevi çıtır lezzet.

17. NONNEVOT (HOLLANDA / LİMBURG - 4.3 PUAN)

17. yüzyıla uzanan, hamurunun düğüm şeklindeki yapısı ile dikkat çeken bu lezzet; karnavalların ikonik derin yağda kızarmış tatlısı.

16. KARDEMOMMEBOLLER (İSVEÇ - 4.3 PUAN)

Süt, tereyağı ve ezilmiş kakule tohumlarıyla hazırlanan, düğüm şekli verilerek fırınlanan ve kahveye eşlik eden geleneksel İskandinav çöreği.

15. FRANZBRÖTCHEN (ALMANYA - 4.3 PUAN)

Hamburg bölgesine ait, hamuru kat kat katlanıp tereyağı, tarçın ve şekerle sırlanan; hikayesi Napoleon dönemi Fransız ekmeklerine dayanan yapışkan dokulu Alman çöreği.

14. PAPANAȘİ (ROMANYA - 4.3 PUAN)

Tuzsuz inek peyniri veya urda peyniri eklenerek hazırlanan hamurun kızartılmasıyla yapılan, meyve reçelleri ve ekşi krema ile servis edilen Romanya'nın geleneksel halka tatlısı.

13. KANELBULLE (İSVEÇ - 4.3 PUAN)

Kakule aromalı hamuru, tarçın dolgusu ve üzerindeki inci şekeriyle İsveç'in meşhur kahve sohbeti (Fika) kültürünün kalbi olan ve ülkede özel günü kutlanan tarçınlı çörek.

12. PĄCZKİ (POLONYA - 4.3 PUAN)

Yoğun maya, yumurta ve tereyağı hamurunun içine meyve marmelatı doldurularak kızartılan; yağ çekmeyen ünlü Polonya donutu.

11. SFENJ (FAS / CEZAYİR - 4.3 PUAN)

Kuzey Afrika sokak satıcılarının vazgeçilmezi olan, mayasız cıvık hamurun halka şeklinde kızgın yağda pişirilmesiyle elde edilen, içi yumuşacık dışı çıtır pudra şekerli ünlü lokma benzeri çörek.

10. CROİSSANT / KRUVASAN (FRANSA - 4.3 PUAN)

Avusturya'nın Kipfel çöreğinden esinlenen, Fransızların milföy hamuru inovasyonuyla dünyada oldukça popüler hale gelen tereyağlı ikonik lezzet.

9. KATMER (TÜRKİYE - 4.3 PUAN)

Gaziantep ile özdeşleşmiş, manda sütünden yapılan kaymak ve bol fıstığın incecik hamurla buluştuğu bu Türkiye lezzeti 9. sırada yer aldı.

8. KUNĀFAH (MISIR / ORTA DOĞU - 4.3 PUAN)

Kadayıf hamurunun portakal kabuğu ve kakule aromalı şerbetle tatlandırılıp, geleneksel peynirlerle sıcak sunulduğu, Orta Doğu mutfağının en köklü tatlı rüyası.

7. BOUGATSA (YUNANİSTAN - 4.4 PUAN)

Selanik ve Serres bölgelerinde el yapımı incecik yufkaların arasına irmik kreması konularak yapılan geleneksel bir börek türü.

6. GAZİANTEP BAKLAVASI (TÜRKİYE - 4.4 PUAN)

Topkapı Sarayı'ndaki Osmanlı padişahlarının mutfak mirası olan, Ramazan ve Kurban bayramlarının vazgeçilmezi Antep fıstığının en asil hali bu tescilli başyapıt, küresel listenin en iddialı lezzetlerinden biri oldu.

5. FISTIKLI SARMA (TÜRKİYE - 4.4 PUAN)

Gaziantep fıstıklarından elde edilen doğal yeşil fıstık ezmesinin, tek bir kat yufka ile sarılmasıyla oluşan bu yoğun lezzet; yabancı gurmelerden de yüksek puan alarak listenin zirvesinde yer aldı.

4. ANTAKYA KÜNEFESİ (TÜRKİYE - 4.5 PUAN)

Kökeni Osmanlı İmparatorluğu'na uzanan ve Hatay'ın tescilli tuzsuz peyniriyle iki tarafı da kızartılarak sıcak şerbetle buluşturulan bu eşsiz lezzet, dünyanın en iyi tatlı hamur işleri listesinde ön plana çıktı.

3. PASTEL DE NATA (PORTEKİZ - 4.5 PUAN)

Lizbon genelinde yaygın olan ve Pastel de Belém'in kardeşi sayılan bu turta, limon ve vanilya aroması içermeyen saf muhallebi dolgusu ve üzerine serpilen tarçın eşliğinde sunuluyor.

2. TRİGONA PANORAMATOS (YUNANİSTAN - 4.6 PUAN)

Selanik kökenli bu çıtır, tereyağlı ve koni şeklindeki milföy benzeri hamur işi; soğuk şerbete batırıldıktan sonra içi nefis bir krema ile doldurulan bir lezzet.

1. PASTEL DE BELÉM (PORTEKİZ - 4.6 PUAN)

1837 yılına dayanan bu gizli formüllü yumurtalı muhallebili turta, dünyada sadece tek bir fabrikada bu isimle üretilebiliyor ve listenin zirvesinde yer alıyor.