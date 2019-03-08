Dünyanın en iyi 50 öğretmeni arasında bir Türk!

Samsun'da bir köy okulunda sınıf öğretmenliği yapan Dilek Livaneli’nin yaptığı başarılı çalışmalar ödül getirdi. Dilek Livaneli, Avrupa Uluslararası Lider Kadın Ödülü'ün sahibi oldu. Dilek öğretmen, 2014 yılında Varkey Gems Vakfı tarafından düzenlenen Küresel Öğretmen Ödülü Komitesi'nin seçtiği en iyi 50 öğretmen arasında yer almıştı.

Zor şartlar altında mesleğini severek yapan idealist öğretmenler, görev için gittikleri yerde yaptığı başarılı çalışmalar ödül getiriyor. Samsun'da bir köy okulunda sınıf öğretmenliği yapan Dilek Livaneli, Avrupa Uluslararası Lider Kadın Ödülü'ün sahibi oldu. Ödül, Avrupa Parlamentosu'nda düzenlenen törende ilk kez Türkiye'den bir öğretmene verildi. Ödüle aday gösterilen 8 kadın arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) uzun yıllar görev yapmış Mine Yıldız da yer aldı.

2014 yılında dünyanın en iyi 50 öğretmenin arasına girerek başarı merdivenlerini hızla tırmanmaya devam eden Dilek Livaneli, Avrupa Parlamentosu'nda bir konuşma yaparak kadınlarda özgüvenin önemine vurgu yaptı.

‘Kadınlar ilk defa uçağa bindi"

Euronews Türkçe'ye konuşan Dilek Livaneli, "16 yıllardır sadece bir köy öğretmeni olarak değil resmen bir sivil toplum kuruluşu gibi çalıştım. Sadece öğrenciler veya okulumuz için değil, aileler ve köy halkı için, kadınlar için bir şeyler yapmaya çalıştım. Kadın ve yaşam projesini geliştirdim. Şehirler arası turlar düzenledik, kadınlar ilk defa uçağa bindi, okuma yazma öğrendi, çocuklar gibi onlar da tiyatroya ve operaya gitti." şeklinde konuştu.

"Cebimizden tek kuruş çıkmadı"

38 yaşındaki iki çocuk annesi Dilek Livaneli, yürüttüğü projeler ile ailelerin mutluluğunun çocuklara da yansıdığını ifade etti. Dilek Livaneli kendi paralarını kazanabilmeleri, kendi banka kartlarının olabilmesi için genelde tarım ve hayvancılıkla ilgilenen kadınlara ayakkabı atölyesi kurduğunu da söyledi. Bütün projelerin kimsenin cebinden tek kuruş çıkmayacak şekilde sponsorlardan destek alarak mümkün olduğunu ifade etti.

Dünyanın en iyi 50 öğretmeninden biri

Dilek Livaneli, 2014 yılında Hint asıllı iş adamı Sunny Varkey'in eğitim alanında projeler geliştirmek için kurduğu Varkey Gems Vakfı tarafından düzenlenen Küresel Öğretmen Ödülü Komitesi'nin seçtiği en iyi 50 öğretmen arasında yer aldı. Livaneli, dünyanın en iyi 50 öğretmenin arasına giren tek Türk öğretmen oldu. Bu sürecin ardından Dilek Livaneli uluslararası panellerde konuşmacı olarak çağrıldı. Bir çok yerde hayatını ve projelerini anlatan Dilek Livaneli büyük ilgi gördü.

Dilek Livaneli bundan birkaç hafta önce Avrupa Parlamentosu'nda bir panelde konuşma yaptığını ve bütün çalışmalarını 4 metrekarelik bir afişle sergilediğini belirtti. Bu çalışmanın ardından Avrupa Uluslararası Lider Kadın Ödülü'ne aday gösterildiğini ifade etti.

Avrupa Uluslararası Lider Kadın ödülüne aday gösterilen diğer kadınlar arasında Nijerya'dan Hafsat Abiola, Fas'tan Aicha Duihi ve Belçika'dan Ansi Harford da vardı.