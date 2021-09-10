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Ekonomi “Dünyanın en iyi 10 havalimanı” sıralamasında ikinci oldu
Ekonomi

“Dünyanın en iyi 10 havalimanı” sıralamasında ikinci oldu

İstanbul Havalimanı, New York merkezli Travel and Leisure dergisinin “World’s Best Awards 2021” anketinde, dünyanın en iyi 10 havalimanı arasında yer aldı.

Yeniakit Publisher
2021-09-10 10:55:00 -
“Dünyanın en iyi 10 havalimanı” sıralamasında ikinci oldu

Derginin her yıl düzenlediği “World’s Best Awards 2021” anketine bu yıl İstanbul Havalimanı da “Dünyanın En İyi 10 Uluslararası Havalimanı” kategorisi ile dahil oldu.

Okuyucu oylarıyla belirlendi

Travel and Leisure dergisinin okuyucu oylarıyla belirlenen anket sonucuna göre İstanbul Havalimanı, Incheon (Kore), Dubai, Hamad (Katar), Tokyo (Japonya), Hong Kong, Narita (Japonya), Zürih (İsviçre) ve Osaka (Japonya) gibi havalimanlarını geride bırakarak Singapur Changi Havalimanı’nın ardından 91,17 puanla ikinci sırada yer aldı.

Pek çok kriter söz konusu

Ankette “Dünyanın En İyi 10 Uluslararası Havalimanı” kategorisinde; erişim, check-in, güvenlik, yeme-içme alanları, alışveriş ve tasarım açısından değerlendirmeler yapılıyor ve sonuçlar bu kriterlere göre açıklanıyor.

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