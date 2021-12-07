Dünyanın en hızlısı! Türkiye birinciliği garantiledi

Yeni Akit Ankara

Kredi derecelendirme kuruluşları ve ekonomi kurmaylarının öngörüleriyle, 2021 yılını yüzde 10’un üzerinde büyümeyle tamamlayacağı bildirilen Türkiye, Çin’in yüzde 8 büyüyeceği tahminiyle birlikte dünyanın en hızlı büyüyen ülkesi olmayı garantiledi.

2021 yılında genel olarak toparlanmaya devam eden Çin ekonomisinin büyüme hızının dünyanın başlıca ekonomileri arasında ilk sırayı koruyarak yüzde 8’i bulacağı tahmin ediliyor. 2022 Çin Ekonomik Görünüm Araştırması ve Tahminleri raporu, Çin Sosyal Bilimler Akademisi tarafından yayınlandı.

2020-2021 büyüme ortalaması yüzde 5,1

Raporda, gelecek dönemde dünya ekonomisinin toparlanma eğilimini sürdüreceği ancak toparlanmada belirsizlik bulunduğu belirtildi. Tahminlere göre, 2021 yılında Çin ekonomisi yüzde 8 oranında büyüyecek. 2020-2021 yıllarının ortalama büyüme hızı yüzde 5,1 olacak. Dünya çapında devam eden salgın göz önünde bulundurulduğunda 2022 yılında Çin ekonomisi yüzde 5,3 civarında büyüyecek. Yüzde 5,2 oranında seyredecek 2020-2022 yıllarının ortalama büyüme hızı, 2020-2021 yıllarının ortalama hızının üstünde olacak.

Pandemi Çin’de ekonominin büyümesini yavaşlattı

2021 yılında salgını kontrol altına alan Çin’in iyi bir şekilde toparlandığı kaydedilen raporda, ancak salgının belirsizlik unsurlarının etkisiyle ekonominin büyüme hızının yavaşlama baskısının arttığı ve ekonomik istikrarlı büyümenin risklerle karşı karşıya bulunduğu vurgulandı. Raporda tedarik ve fiyat istikrarının korunması için çaba gösterilmesi gerektiği yazıldı. 2022 yılında yurtiçi piyasa potansiyelinin keşfedilerek yeni büyüme düzeninin tesis edilmesi, sektör zincirinin modernleştirilmesi, karbon nötrlüğü için çalışılması ve vatandaşların gelirinin artmasının hızlandırılması gerektiğine işaret edildi.