Dünyanın en güzel havalimanı değişti

UNESCO’nun prestijli Prix Versailles ödülleri, 2025 yılının mimari açıdan en etkileyici havalimanlarını belirledi. “Dünyanın en güzel havalimanı” unvanı bu yıl el değiştirirken, uzun süredir zirveyi kimseye bırakmayan Singapur Changi’yi geride bırakan yapı Çin’den çıktı. Mimari estetik, çevresel duyarlılık ve yerel kültürle kurduğu güçlü bağ sayesinde listenin ilk sırasında Yantai Penglai Uluslararası Havalimanı yer aldı.

Zirvenin yeni sahibi: Yantai Penglai Uluslararası Havalimanı

Çin’de 2024 yılında hizmete açılan Yantai Penglai Uluslararası Havalimanı Terminal 2, dünya mimarlık otoritelerinden tam not aldı. 167 bin metrekarelik dev terminal, sahil ve dağ manzarasından ilham alan tasarımıyla klasik bir ulaşım merkezinden çok modern bir sanat galerisini andırıyor. Kunyu Dağları’nı simgeleyen çatı hattı, iç mekânda yer alan dalga formundaki tavanlar ve geniş gün ışığı pencereleri yolculara ferah ve sakin bir atmosfer sunuyor.

Sürdürülebilirlik vurgusu Avrupa ve tropikal bölgelerde öne çıktı

Listenin ikinci sırasında Fransa’daki Marsilya Provence Havalimanı Terminal 1 yer aldı. Yapımında kullanılan çeliğin yüzde 70’inin geri dönüştürülmüş malzemelerden oluşması ve 22 metre yüksekliğindeki cam cepheleriyle doğal ışığı maksimum düzeyde kullanması, terminali çevreci mimarinin öne çıkan örneklerinden biri haline getirdi. Üçüncü sıradaki Réunion Adası’ndaki Roland Garros Havalimanı ise dünyanın bu ölçekteki ilk “tropikal biyoklimatik” terminali olarak dikkat çekti. Klima yerine doğal havalandırma sistemleriyle çalışan yapı, geleceğin havalimanı anlayışına ışık tutuyor.

Havalimanları artık birer kültürel miras

Prix Versailles Genel Sekreteri Jerome Gouadain, ödül töreninde yaptığı açıklamada havalimanlarının yalnızca altyapı projeleri olmadığını vurguladı. Gouadain, “Bu yapılar artık toplumların kültürünü ve vizyonunu yansıtan birer sanat eseri. Estetik ile ekolojik mükemmelliğin birleştiği bu merkezler, modern dünyanın simgeleri” ifadelerini kullandı.

Prix Versailles’a göre 2025’in en güzel 6 havalimanı: