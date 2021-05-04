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Ekonomi Dünyanın en genç kripto milyarderi belli oldu
Ekonomi

Dünyanın en genç kripto milyarderi belli oldu

Kripto para piyasasının hayatımıza girmesiyle birlikte hergün yeni zenginler ortaya çıkmaya başladı. Bunlardan en genci ise Ethereumun kurucusu Vitalik Buterin oldu. Buterin en genç kripto para milyarderi olarak tarihe geçti.

Yeniakit Publisher
2021-05-04 10:24:00 -
Dünyanın en genç kripto milyarderi belli oldu

Ethereum’un 2015 yılında piyasaya sürülmesini sağlayan Vitalik Buterin henüz 27 yaşındayken dünyanın en genç kripto milyarderi oldu. Ethereum haftanın ilk gününde 3000 doları aştı ve bu yıl yüzde 325 oranında yükseliş kaydetti.

2018 yılında Ekim ayında cüzdanını ifşa eden Buterin’in 333 bin 410 adet Ethereum’unun bulunduğu ve bunun da değerinin 1 milyar doları aştığı belirlendi.

376 milyar dolara ulaştı

Ethereum’un piyasa değeri toplamda 376 milyar dolar seviyesinde. Bitcoin ise 1.08 trilyon dolar olarak liderliğini sürdürüyor. Ethereum, bankalar ve sigorta şirketleri gibi geleneksel finansal aracılarının yerini almayı amaçlayan merkezi olmayan finans (DeFi) uygulamalarının artan popülaritesi nedeniyle yılın başından bu yana yükseliş yaşadı.

Vitalik Buterin

Vitalik Buterin 1994 yılında Moskova’nın hemen yanı başındaki Kolomna kasabasında dünyaya geldi. Ailesiyle birlikte bir süre sonra Kanada’ya göçen Buterin, Toronto’da hayatını sürdürmeye başladı. 2012 yılında 18 yaşındayken Ethereum’un kuruluşunda kendisine yardımcı olan Mihai Alisie ile Bitcoin Magazine’i kurdu. Buterin bu dergide yazılar yazmaya başladı. 2014 yılında Buterin, Thiel bursu aldı ve 100 bin dolar teklif edildi.

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