Dünyanın en eski piton yılanı kalıntıları keşfedildi! Tam 47 milyon yıllık

Almanya'nın Frankfurt kentindeki Senckenberg Araştırma Enstitüsü ve Brezilya'nın Sao Paulo Üniversitesi'nden bilim insanları, Darmstadt kenti yakınlarında yaklaşık 47 milyon yıllık olduğu belirtilen bir piton yılanının kalıntılarını keşfettiklerini duyurdu. Keşfedilen kalıntının dünya tarihin en eski piton yılanı olabileceği belirtildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Paleontolog Krister Smith "Analizlerimiz, bu yılanların Avrupa'da da geliştiklerini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Araştırma enstitüsüne göre pitonlar, 6 metreden uzun ve dünyanın en büyük yılanları arasında yer alıyor. Bu yılanların çoğunlukla Afrika, Güney ve Güneydoğu Asya ve Avustralya'da yaşadıkları belirtiliyor. Bulgular, bu yılanların küresel iklim soğudukça Avrupa'dan kaçtıklarını gösteriyor.