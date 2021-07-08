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Dünyanın en derin havuzu kapılarını açtı
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Dünya Dünyanın en derin havuzu kapılarını açtı
Dünya

Dünyanın en derin havuzu kapılarını açtı

Dubai’de bulunan 60 metrelik derinliğiyle dünyanın en derin havuzu olan "Deep Dive Dubai" kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Yeniakit Publisher
2021-07-08 17:21:00 - 2021-07-08 17:22:25

Dubai’de dünyanın en derin havuzu kapılarını açtı. Dubai’nin Nad Al Sheba bölgesinde bulunan 60 metrelik derinlikteki “Deep Dive Dubai”, Guinness Dünya Rekorları tarafından dünyanın en derin yüzme havuzu olarak tescillendi. Aynı zamanda 14 milyon litre su bulunan havuz, bir tesis içerisinde yer alıyor.

Bin 500 metrekarelik tesiste hediyelik eşya dükkanı, konferans salonlarının yanış sıra bu yıl içinde hizmete açılması planlanan 80 kişilik restoran da yer alıyor. Havuzun tüm açılarını gören 56 sualtı kamerasının bulunduğu havuzda gelişmiş ses ve aydınlatma sistemleri yer alıyor. Ayrıca, havuzun suyu her 6 saatte bir filtrelenirken, su sıcaklığı dalgıçlar için 30 derecede tutuluyor.

Derinlerde batık şehir

Dubai’de meraklılarını bekleyen Deep Dive Dubai’de batık şehir yer alıyor. Dalgıçlar, terk edilmiş sokak, apartman ve garajı gezebilecek. Ayrıca tesisin alt katlarında bulunan geniş izleme alanları, restoranda ve diğer odalarda yemek yiyenlerin su altı ortamını görmelerini sağlıyor. Dünyanın en derin havuzu unvanına sahip Deep Dive Dubai’nin, 100 kişilik kapasiteye kadar etkinlik, film gösterimleri ve doğum günü partilerine ev sahipliği yapması bekleniyor.

Deep Dive Dubai Sözcüsü Abdulla Bin Habtoor, “Konsepti ve tesisi geliştirirken, BAE’nin inci dalış mirasının cesaretinden ve metanetinden ilham aldık. Ayrıca, hem geçmişteki hem de şimdiki Emirlik kaşiflerinin ve yenilikçilerinin kararlılığını somutlaştırmayı ve gelecekteki başarılar ve keşifler için bir platform sağlamayı umuyoruz” ifadelerini kullandı.

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