Dünyanın en çok tasarruf yapan 10 ülkesi belli oldu! Türkiye listede mi?

Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası verilerine göre ülkelerin tasarruf oranları incelendi. En çok tasarruf yapan ülkelere bakıldığında ise petrol zengini ülkeler listenin üst sıralarında yer aldı.

İşte dünyanın en çok tasarruf yapan ülkeleri:

1. Katar

Tasarrufların milli gelire oranı yüzde 57.63 ile Katar listenin ilk sırasında yer alıyor. 2010 yılında yüzde 48 olan oran, 2011 yılında yüzde 60’a kadar çıkıyor. Katar son araştırmaya göre hala en yüksek tasarruf oranına sahip ülke konumunda bulunuyor. Katar ekonomisi bol petrol ve doğal gaz rezervleriyle ayakta kalıyor. CIA World Factbook‘a göre Katar dünyanın en yüksek doğal gaz rezervlerine sahip üçüncü, dünyanın en çok petrol rezervlerine sahip on ikinci ülkesidir. Ülkede işsizlik oranı yüzde 1’in altında.

2. Kuveyt

Dünyada en çok petrol rezervlerine sahip altıncı ülke konumunda bulunan Kuveyt’te ülke gelirlerinin yaklaşık yüzde 80’i, petrolden geliyor. 2011 yılında Katar’ın altına düşen tasarruf oranlarıyla Kuveyt, 2012 yılından bu yana ikinci sırada kalmaya devam ediyor. Kuveyet’te tasarrufların oranı yüzde 55.05.

3. Cezayir

Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti yüzde 54.31 oranında tasarrufla listenin üçüncü sırasında yer alıyor. Düşük dış borca sahip olan Cezayir’de doğal gaz ve petrol rezervleri ülke ekonomisinde önemli bir yer tutuyor.

4. Ekvator Ginesi

Afrika kıtasında Atlantik Okyanusu kıyısında yer alan ve yaklaşık 600 bin kişilik nüfusu bulunan Ekvator Ginesi’nde tasarruf 52.02 oranında. Afrika kıtasında her ne kadar küçük bir ülke olsa da Ekvator Ginesi; hidrokarbon üretimi, petrol, gaz rezervleri ve mineral kaynakları bakımından bölgede en hızlı büyüyen ekonomiler arasında yer alıyor.

5. Çin

Çin Halk Cumhuriyeti de yüksek ulusal tasarruf oranlarına sahip ülkeler arasında yer alıyor. Yüzde 50.35 tasarruf oranıyla Çin, satın alma paritesine göre hesaplandığında dünyanın en büyük ikinci ekonomisi konumunda bulunuyor.

6. İran

Tasarruf oranının yüzde 49.61 olduğu İran İslam Cumhuriyeti, Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) ülkeleri arasında en büyük ekonomiye sahip ikinci ülke konumda yer alıyor. Ülke ekonomisinde ham petrol ihracı ve doğal gazın önemli bir yeri var.

7. Singapur

Şehir devletleri arasında yer alan Güneydoğu Asya’da bulunan Singapur’da tasarrufların milli gelire oranı yüzde 48.74. Ekonomisi ticarete dayanan ülke, aynı zamanda dünyaca ünlü bir finans merkezi konumunda bulunuyor.

8. Suudi Arabistan

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) konfederasyonunun gözde üyelerinden Suudi Arabistan’da petrol ülke ekonomisine yüksek bir katkı sağlıyor. Son yıllarda Suudi Arabistan, ülkeye yabancı yatırımcı çekmek için de büyük çaba sarf ediyor. Ülkede tasarruf oranı yüzde 45.63.

9. Azerbaycan

Yüzde 43.39 ulusal tasarruf oranına sahip Azerbaycan’da petrol ülke ekonomisinde önemli bir yere sahip. Ülke nüfusunun yalnızca yüzde altısı yoksulluk sınırında yaşıyor.

10. Gabon

Ekonomisi petrole bağlı başka bir ülke olan Gabon, Afrika kıtasında bulunuyor. Nüfusunun yüzde 80’inin yoksulluk sınırında yaşadığı ülke, sahip olduğu yer altı zenginliklerinin yanı sıra uygulamaya çalıştığı liberal ekonomi politikaları vesilesiyle de dünyanın gelişen ekonomilerinden birini oluşturmaktadır. Gabon’da tasarrufların milli gelire oranı yüzde 41.23.