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Teknoloji Dünyanın en çok satan 5G akıllı telefonları belli oldu
Teknoloji

Dünyanın en çok satan 5G akıllı telefonları belli oldu

Counterpoint Research'ın Ekim ayına özel hazırladığı bir rapora göre dünyanın en çok satan 5G akıllı telefonları belli oldu.

Yeniakit Publisher
2020-12-22 00:32:00 -
Dünyanın en çok satan 5G akıllı telefonları belli oldu

Counterpoint Research, Ekim ayının en çok satan 5G akıllı telefonlar listesini yayınladı. Listeye göre iPhone 12, Ekim ayında dünyanın en çok satan 5G akıllı telefonu oldu.

Rapora göre iPhone 12, Ekim ayındaki satışların yüzde 16'sını oluşturdu. iPhone 12'yi ise yine bir iPhone 12 modeli olan iPhone 12 Pro takip etti. iPhone 12 Pro, yüzde 8'lik bir satış başarısı yakaladı.

İki iPhone cihazın ardından ise Eylül ayının en çok satan 5G'li akıllı telefonu Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G geldi. Samsung'un Android amiral gemisi akıllı telefonu, yüzde 4'lük bir pay ile üçüncü sırada yer aldı.

Listenin tamamı ise şu şekilde:

- iPhone 12

- iPhone 12 Pro

- Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G

- Huawei Nova 7 5G

- Huawei P40 5G

- OPPO A72 5G

- Huawei P40 Pro 5G

- Samsung Galaxy Note 20 5G

- Samsung Galaxy S20 Plus 5G

- OPPO Reno 4 SE

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