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Ekonomi Dünyanın en büyük varlık şirketi: 'Rusya-Ukrayna krizi kripto paralara yönelimi hızlandırabilir'
Ekonomi

Dünyanın en büyük varlık şirketi: 'Rusya-Ukrayna krizi kripto paralara yönelimi hızlandırabilir'

Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi BlackRock CEO'su Larry Fink, Rusya-Ukrayna savaşının uluslararası işlemlerde bir araç olarak dijital paraların kullanımına hız verebileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-03-24 09:26:00 - 2022-03-24 09:27:54
Dünyanın en büyük varlık şirketi: 'Rusya-Ukrayna krizi kripto paralara yönelimi hızlandırabilir'

Hissedarlara mektup gönderen Fink, Rusya-Ukrayna savaşının ülkeleri para birimlerine bağımlılıklarını yeniden değerlendirmeye yöneltebileceğini vurguladı ve BlackRock'ın artan müşteri ilgisine bağlı olarak dijital paralar ve stablekoinler üzerinde çalışmakta olduğunu ifade etti.

Fink, "Dikkatli şekilde dizayn edilmiş bir küresel bir dijital ödeme sistemi, kara para aklama ve yolsuzluk riskini azaltırken uluslararası işlemlerin gerçekleştirilmesini iyileştirebilir" dedi.

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