Dünyanın en büyük Türk bayrağında anlamlı 30 Ağustos Bayrağa Saygı Yürüyüşü

Kahramanmaraş Valiliği koordinasyonunda, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Onikişubat Belediyesi iş birliğinde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri çok anlamlı görüntülere sahne oldu.

Onikişubat Belediyesi tarafından Ahır Dağı’nın zirvesine konumlandırılan dünyanın en büyük Türk Bayrağı’nın gölgesinde gerçekleştirildi.

Ahır Dağı’nın yaklaşık 1800 rakımlı zirvesinde düzenlenen programa; Kahramanmaraş Garnizon Komutanı ve 2. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Kan, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Durdu Safa Kekeç, protokol üyeleri, askerler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Dev Türk Bayrağı eşliğinde anlamlı yürüyüş

Program kapsamında protokol üyeleri, askerler, öğrenciler ve vatandaşlar, Ahır Dağı’nın zirvesinde dalgalanan dev Türk Bayrağı eşliğinde yürüyüş gerçekleştirdi.

“Zaferin İzinde, Bayrağın Gölgesinde” sloganıyla düzenlenen Bayrağa Saygı Yürüyüşü’nde Türk bayrakları taşıyan katılımcılar, milli birlik ve beraberlik mesajları vererek 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın coşkusunu zirvede yaşadı.

Dev Türk Bayrağı’nın gölgesinde gerçekleştirilen yürüyüş, 30 Ağustos’un taşıdığı bağımsızlık ruhunu ve Türk milletinin bayrağına olan bağlılığını bir kez daha ortaya koydu.

“1800 rakımda zaferlerimizi kutluyoruz”

Programda konuşan Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, 30 Ağustos’un Türk milletinin zafer ve bağımsızlık iradesini ortaya koyduğu tarihi bir gün olduğunu belirterek, Ahır Dağı’nın zirvesinde dünyanın en büyük Türk Bayrağı’nın gölgesinde böyle anlamlı bir program gerçekleştirmekten büyük gurur duyduklarını ifade etti.

Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümünün de aynı hafta içerisinde kutlandığına dikkat çeken Başkan Toptaş, Türk milletinin bin yıldır bu topraklarda zaferlerle, fedakârlıklarla ve büyük mücadelelerle varlığını sürdürdüğünü vurguladı.

Toptaş, “Evet, öncelikle 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Tüm milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Şu anda 1800 rakımındayız. Ahır Dağı'mızın zirvesindeyiz. Malumunuz geçen sene itibarıyla Onikişubat Belediyesi olarak Ahır Dağı'mızın zirvesine dünyanın en büyük Türk Bayrağı'nı konumlandırmıştık. Bu sene 30 Ağustos'ta da valiliğimizin programıyla birlikte; Emniyet Müdürümüzün, Sayın Vekilimizin, Paşamızın katılımıyla ve tüm hemşerilerimizin katılımıyla Ahır Dağı'mızın zirvesinde 'Bayrağa Saygı Yürüyüşü' düzenledik” dedi.

“Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız”

Türkiye’nin bulunduğu coğrafyanın tarih boyunca zorlu mücadelelere sahne olduğunu belirten Başkan Toptaş, Türk milletinin birlik ve beraberlik içerisinde her türlü tehdidin üstesinden gelmeye devam edeceğini ifade ederek, “Tabii 30 Ağustos, yarın inşallah kutlayacağız, Türk milletinin zafer ilan ettiği gün. Malumunuz hafta içi de Malazgirt'in yıldönümüydü. Aslında bu da bize şunu gösteriyor: Biz 1000 yıldır bu topraklardayız ve bu topraklar bu milletin zafer destanlarıyla dolu. İstiklal Şairimiz 'Allahım bizlere bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın' diyordu. Ama tabii ki yaşadığımız coğrafya itibarıyla, yaşadığımız bölge itibarıyla Üstat Necip Fazıl'ın da ifadesiyle 'Oluklar çift; birinden nur akar, birinden kir.' Ve kir akmaya devam edecek zorlu bir bölgede yaşıyoruz ve devamlı tabii ki bu tehditler her zaman olmaya devam edecek. Ama Türk milleti olarak her zaman da bunun üstesinden gelmeye de devam edeceğiz. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız ve her zaman bu bayrağı en yukarıda tutmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Başkan Toptaş, vatanı, milleti ve mukaddesatı uğruna canlarını feda eden tüm şehitleri rahmet ve minnetle andı. Gazilere de sağlık, sıhhat ve afiyet dileyen Başkan Toptaş, tüm milletin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı.

Ahır Dağı’nın zirvesinde gerçekleştirilen Bayrağa Saygı Yürüyüşü, dev Türk Bayrağı eşliğinde birlik ve beraberlik içerisinde tamamlandı.

Zirvede dalgalanan dünyanın en büyük Türk Bayrağı ise 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın coşkusuna eşlik ederek Kahramanmaraş’ın milli ve manevi ruhunun güçlü bir sembolü oldu.