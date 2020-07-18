  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Dünyanın en büyük Türk bayrağı Kayseri’de açıldı

Erciyes Anadolu Holding tarafından hazırlanan Dünyanın En Büyük Türk Bayrağı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde törenle açıldı.

Yeniakit Publisher
2020-07-18 09:50:00 -
Dünyanın en büyük Türk bayrağı Kayseri’de açıldı

Kayseri Kadir Has Şehir Stadyumu’nda gerçekleştirilen törene Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, AK Parti Kayseri Millet Vekili Emrah Karayel, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Anadolu Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Alpaslan Baki Ertekin de katıldı. Erciyes Anadolu Holding tarafından önce Erciyes Dağı eteklerinde açılan, 3 bin 37,5 metrekare büyüklüğündeki dev Türk Bayrağı, 418 kilo ağırlığa sahip. Dünyanın en büyük Türk Bayrağı olma özelliğini taşıyan dev bayrak, törende 120 kişilik bir ekip tarafından açıldı. 

Etkinlikte konuşan Erciyes Anadolu Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Dr. Alpaslan Baki Ertekin; “Şehit ve gazilerimizi minnetle andığımız bu günde, Kayseri’nin en güçlü grubu olarak, adını aldığımız Erciyes Dağı’nda şanlı bayrağımızı dalgalandırmaktan gurur duyduk. Al bayrak hangi ebatta olursa olsun çok nazlı, çok güzel. Allah ömür verir, seneye burada olursak, bu sefer 7 bin metrekarelik şanlı bayrağımızı yine tüm çalışma arkadaşlarımız ve sizlerle birlikte açmayı isteriz’ ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2017 model Renault Kangoo
Satılık 2017 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı