Dünyanın en büyük Türk bayrağı Kayseri’de açıldı

Kayseri Kadir Has Şehir Stadyumu’nda gerçekleştirilen törene Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, AK Parti Kayseri Millet Vekili Emrah Karayel, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Anadolu Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Alpaslan Baki Ertekin de katıldı. Erciyes Anadolu Holding tarafından önce Erciyes Dağı eteklerinde açılan, 3 bin 37,5 metrekare büyüklüğündeki dev Türk Bayrağı, 418 kilo ağırlığa sahip. Dünyanın en büyük Türk Bayrağı olma özelliğini taşıyan dev bayrak, törende 120 kişilik bir ekip tarafından açıldı.

Etkinlikte konuşan Erciyes Anadolu Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Dr. Alpaslan Baki Ertekin; “Şehit ve gazilerimizi minnetle andığımız bu günde, Kayseri’nin en güçlü grubu olarak, adını aldığımız Erciyes Dağı’nda şanlı bayrağımızı dalgalandırmaktan gurur duyduk. Al bayrak hangi ebatta olursa olsun çok nazlı, çok güzel. Allah ömür verir, seneye burada olursak, bu sefer 7 bin metrekarelik şanlı bayrağımızı yine tüm çalışma arkadaşlarımız ve sizlerle birlikte açmayı isteriz’ ifadelerini kullandı.