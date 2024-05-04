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Teknoloji Dünyanın en büyük tatbikatına Türkiye’nin savunma sanayii şirketi ASELSAN katıldı! Yapay zeka destekli tatbikat
Teknoloji

Dünyanın en büyük tatbikatına Türkiye’nin savunma sanayii şirketi ASELSAN katıldı! Yapay zeka destekli tatbikat

Yeniakit Publisher
2024-05-04 19:32:00 - 2024-05-04 19:35:58
Dünyanın en büyük tatbikatına Türkiye’nin savunma sanayii şirketi ASELSAN katıldı! Yapay zeka destekli tatbikat

Türkiye’nin savunma sanayii kuruluşlarından olan ASELSAN NATO tarafından düzenlenen Locked Shields-2024 tatbikatına katıldı.

ASELSAN, NATO Müşterek Siber Savunma Mükemmeliyet Merkezi tarafından düzenlenen dünyanın en büyük siber güvenlik tatbikatı Locked Shields-2024’e katıldı. Şirket, tatbikatın teknik altyapısında ve ülke takımında görevlerin yerine getirilmesinde yer aldı.

ASELSAN Siber Güvenlik Uzmanlarının Yapay Zeka, Tehdit Avcılığı, Linux, Kubernetes ve DFIR alanlarında katkı verdiği tatbikatta müttefik ülkeler, gerçek zamanlı siber saldırılar karşısında yetkinliklerini ölçme şansı buldu. Kaynak: Defense Here

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