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Ekonomi 'Dünyanın en büyük projelerini yapıyoruz'
Ekonomi

'Dünyanın en büyük projelerini yapıyoruz'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye’nin her alanda atılıma geçtiğine işaret etti. Karaismailoğlu, “Biz de bakanlık olarak dünyanın en büyük projelerini yapıyoruz” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-20 12:11:00 -
'Dünyanın en büyük projelerini yapıyoruz'

Akit  Ekonomi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin güçlenip büyüdüğünü kaydeden Karaismailoğlu, ülkenin önemli bir dönüşümden geçtiğini dile getirdi.

İyi bir yerdeyiz

Bu dönüşüme katkıda bulunduklarını vurgulayan Karaismailoğlu, “Dijitalleşmeyi odağa alıyoruz. Bu konuda pek çok adım atıyoruz ve dünyada iyi bir yerdeyiz” şeklinde konuştu.

Hayati kolaylaştırıyoruz

5G konusunun dünyada tartışıldığını belirten Karaismailoğlu, şunları söyledi: “Bu alanda da geride kalmıyoruz. Dünyayla birlikte zamanı geldiğinde biz de 5G’ye geçeceğiz. Biz bakanlık olarak dünyanın en büyük projelerini yapıyoruz. Ülkenin her noktasında projelerimizi yapıyoruz. Mikromobilite konusunda da çalışmalarımız devam ediyor. Bu konu çok önemli bizim için. Akıllı şehir tasarımında ülkemiz çok çok ileride. Gelinen aşamada akıllı otoyollar inşa ediyoruz. Böylece yollarımızın daha faydalı, yararlı kılıyoruz. Şehir içi ulaştırma ve akıllı şehir yapma hususunda ülkemiz çok iddialı. Bunlar hayatlarımızı kolaylaştıracak projeler.”

 

Teknoloji ihraç edeceğiz

“Otomobil, uçak, tren ve otobüsleri hepsini entegre etmemiz gerekiyor” diyen Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bunun için hummalı bir çalışma yürütüyoruz. Amacımız insanları gidecekleri yerlere ulaştırmak. Tabii ulaşımın hem ekonomik ve hızlı hem de güvenli olmasına dikkat ediyoruz. Projelerimizde yerli ve milli teknoloji kullanmayı esas alıyoruz. Teknolojiyi üreten ve ihraç eden ülke konumunu elde etmek için elimizden geleni yapıyoruz.”

Gençleri destekliyoruz

Girişimciliğe ilginin arttığını da anlatan Karaismailoğlu, “Gençlerimiz, evlerinden dijitalleşme yönünde önemli adımlar atabiliyor. Biz de bunu görüyor ve gençlerimize destek oluyoruz. Onların yollarını açacak uygulamaları yapmak için tüm imkânlarımızı kullanıyoruz” diye konuştu.

Hayaldi gerçek oldu

Türkiye’nin dünyayla sosyal, ekonomik ve kültürel bağlarını güçlendirdiklerini aktaran Karaismailoğlu, şu ifadeleri kullandı: “Bazı kesimlerce ‘hayal’ olarak nitelendirilen Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli, Marmaray, İstanbul Havalimanı, İzmir-İstanbul Otoyolu gibi nice dev projeyi tamamladık. Bölünmüş yol uzunluğunu 6 bin kilometreden 27 bin 700 kilometreye çıkardık. Geçit vermeyen dağları tünellerle aştık. 50 kilometre olan tünel uzunluğunu 525 kilometreye, 26 olan havalimanı sayısını 56’ya yükselttik.”

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